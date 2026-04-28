Парламент поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Верховная Рада продлила военное положение в Украине до 2 августа Парламент поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Верховная Рада во вторник, 28 апреля, проголосовала за законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале во вторник, 28 апреля, за законопроект о продлении всеобщей мобилизации в стране проголосовали 304 народных депутата.

Это уже 19-й раз, когда украинский парламент принимает подобное решение с начала российско-украинского конфликта, отметил он. Законопроект о военном положении поддержали 315 депутатов Рады.



Против в обоих случаях голосовали нардепы Алексей Гончаренко (Европейская солидарность) и Анна Скороход (Слуга народа).

Согласно законопроектам, военное положение и мобилизацию продлили с 4 мая 2026 года еще на 90 дней, до 2 августа 2026 года



Всеобщая мобилизация в Украине была введена в феврале 2022 года и впоследствии неоднократно продлевалась.



Накануне президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток, до 2 августа 2026 года.

29 декабря 2025 года украинский президент заявил, что военное положение завершится только после получения гарантий безопасности от партнеров, в частности, США.