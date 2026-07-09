Несмотря на то, что в последнее время США смягчили некоторые санкции, финансовые ограничения в отношении Венесуэлы по-прежнему остаются в силе

Венесуэла потребовала свои золотые запасы, заблокированные в Великобритании Несмотря на то, что в последнее время США смягчили некоторые санкции, финансовые ограничения в отношении Венесуэлы по-прежнему остаются в силе

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес направила письмо королю Великобритании Карлу III с просьбой разблокировать золотые резервы, заблокированные в Банке Англии.

В интервью государственному телеканалу VTV Родригес прокомментировала два крупных землетрясения, потрясших страну.

Сообщив, что она написала письмо королю Великобритании Карлу III с просьбой о возвращении Венесуэле золотых резервов, заблокированных в Банке Англии, Родригес заявила: «Это золото принадлежит нашему народу и должно быть использовано для борьбы с ужасными и трагическими последствиями двойного землетрясения».

Она отметила, что стране необходимы эти ресурсы для ускорения процесса восстановления, увеличения занятости, оживления трудовой деятельности и восстановления системы образования.

Напомнив о том, что он провел телефонный разговор с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой по поводу разблокирования замороженных средств Венесуэлы, Родригес отметил: «Венесуэла обладает ресурсами и силой, чтобы залечить раны, нанесенные этой катастрофой, и встать на ноги».

Родригес заявила, что обратилась к местным и иностранным компаниям с призывом «активно и оперативно» возвести новые дома на месте разрушенных в результате землетрясений, и добавил, в ближайшее время общественности будет представлен график реализации соответствующих проектов.

Санкции в отношении Венесуэлы продолжают действовать

Несмотря на то, что в последнее время США смягчили некоторые санкции, финансовые ограничения в отношении Венесуэлы по-прежнему остаются в силе.

Согласно сообщениям в национальной прессе, активы страны за рубежом также остаются заблокированными. Среди них — золотые резервы на сумму около 2 миллиардов долларов, хранящиеся в Банке Англии, а также активы Citgo, американского филиала государственной нефтяной компании PDVSA.

113 человек, в числе которых экономисты и ученые, обратились к США с призывом отменить санкции в отношении Венесуэлы.

Кроме того, эта группа обратилась к МВФ с просьбой облегчить доступ страны к международным финансовым ресурсам, чтобы она могла справиться с чрезвычайной ситуацией.