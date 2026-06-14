Глава преступной группировки «Ниньо Герреро» был уничтожен в штате Боливар в результате операции с использованием разведданных и технологической поддержки

Венесуэла подтвердила ликвидацию лидера банды Tren de Aragua Глава преступной группировки «Ниньо Герреро» был уничтожен в штате Боливар в результате операции с использованием разведданных и технологической поддержки

Власти Венесуэлы подтвердили заявление президента США Дональда Трампа о том, что лидер базирующейся в Венесуэле преступной группировки Tren de Aragua Эктор Герреро Флорес был ликвидирован в результате совместной операции.

В заявлении Министерства коммуникаций и информации Венесуэлы говорится, что глава преступной организации Tren de Aragua, известный под прозвищем «Ниньо Герреро», был нейтрализован в сельской местности штата Боливар.

Ведомство отметило, что в ходе операции произошли столкновения с членами преступной группировки. Операция была проведена с использованием современных технологий, а также в рамках обмена разведывательной информацией и механизмов сотрудничества между властями двух стран.

Ранее Трамп сообщил, что Флорес был ликвидирован при поддержке венесуэльских властей.

Базирующаяся в Венесуэле группировка Tren de Aragua за последние годы распространила свою деятельность на многие страны Латинской Америки. Ее связывают с торговлей людьми, наркоторговлей, вымогательством и убийствами. В 2025 году США включили организацию в список иностранных террористических организаций.

В декабре прошлого года федеральный суд в Нью-Йорке предъявил Ниньо Герреро обвинения в создании преступной организации, поддержке террористической деятельности и ряде других преступлений.

Кто такой Ниньо Герреро

Согласно сообщениям СМИ, настоящее имя Ниньо Герреро — Эктор Рустенфорд Герреро Флорес. Он родился в 1983 году в городе Маракай штата Арагуа.

В поле зрения венесуэльских правоохранительных органов Герреро попал в начале 2000-х годов. В 2005 году его обвинили в убийстве сотрудника полиции.

В 2010 году он был арестован по обвинениям в убийстве, наркоторговле и вымогательстве, однако в 2012 году совершил побег из тюрьмы. Год спустя его вновь задержали и перевели в тюрьму Токорон.

Находясь в заключении, Герреро не только сохранил влияние, но и значительно укрепил свои позиции, став одним из так называемых «пранов» — неформальных лидеров венесуэльских тюрем.

По данным американских прокуроров, более десяти лет Герреро руководил преступной сетью, деятельность которой распространялась на Колумбию, Перу, Чили, Эквадор, Бразилию и Панаму. Со временем эта структура превратилась в одну из самых известных преступных организаций региона.