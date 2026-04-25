Великобритания ответила США: суверенитет над Фолклендскими островами принадлежит Лондону Представитель кабинета отметил, что Великобритания ранее уже делилась своей четкой позицией по Фолклендским островам со многими администрациями США, и ничто не изменит эту позицию

Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании в интервью BBC, комментируя последние заявления США по поводу Фолклендских островов, сказал: «Население Фолклендских островов подавляющим большинством голосов проголосовало за то, чтобы острова оставались заморской территорией Великобритании. Мы всегда отстаивали право жителей островов на самоопределение и тот факт, что суверенитет над ними принадлежит Великобритании».

Чиновник отметил, что Великобритания ранее уже делилась своей четкой позицией по Фолклендским островам со многими администрациями США, и дал понять, что ничто не изменит эту позицию.

Между тем, в внутренней переписке Министерства обороны США утверждалось, что США определяют страны НАТО, не поддерживающие нападения на Иран, как «трудных союзников» и предлагают некоторые варианты их наказания.

Утверждалось, что здесь были упомянуты такие варианты, как исключение Испании из НАТО и отказ США от позиции, признающей претензии Великобритании на Фолклендские острова.