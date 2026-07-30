Министр Доути подчеркнул, что поселения израильтян являются незаконными с точки зрения международного права и ставят под угрозу решение на основе двух государств

Великобритания осудила нападения на палестинцев на Западном берегу, находящемся под израильской оккупацией Министр Доути подчеркнул, что поселения израильтян являются незаконными с точки зрения международного права и ставят под угрозу решение на основе двух государств

Государственный министр Великобритании по делам Ближнего Востока Стивен Доути, осудив эскалацию насилия на оккупированном Израилем Западном берегу, заявил: «Израиль должен защищать палестинское население, проживающее на оккупированных территориях, и предпринять реальные шаги для предотвращения и наказания насилия со стороны поселенцев».

В своём письменном заявлении Доути отметил, что Великобритания решительно осуждает эскалацию насилия на оккупированном Израилем Западном берегу.

Охарактеризовав недавние нападения израильтян, захвативших палестинские земли на оккупированном Западном берегу, на палестинские деревни и население как ужасающие, министр отметил: «К ним относятся нападения с поджогами мечетей в Кусре и Куре, а также смертоносные инциденты в Дейр-Джерире, Бейт-Фурик и Тель, в ходе которых погибли как израильтяне, так и палестинцы».

Подчеркнув важность защиты гражданского населения и привлечения виновных к ответственности, Стивен Даути продолжил словами: «Меры безопасности должны быть соразмерными и соответствовать нормам международного права, а также способствовать снижению напряженности, а не её усилению».

Доути обратился к правительству Израиля: «Израиль должен защищать палестинское население, проживающее на оккупированных территориях, и предпринять реальные шаги для предотвращения и наказания насилия со стороны поселенцев».

«Виновные в большинстве случаев действуют безнаказанно, что подпитывает дальнейшее насилие со стороны экстремистов», — отметил он, подчеркнув, что они осуждают угрозы расширения незаконных поселений в качестве ответных мер на происходящие события.

По словам министра эти поселения являются незаконными с точки зрения международного права и ставят под угрозу решение на основе двух государств, которое является единственным путем к прочному миру.