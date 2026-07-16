Нововведение предусматривает сокращение использования таких функций, как бесконечная лента и автовоспроизведение

Великобритания может ограничить использование соцсетей ночью для подростков Нововведение предусматривает сокращение использования таких функций, как бесконечная лента и автовоспроизведение

Власти Великобритании рассматривают возможность введения ограничений на использование социальных сетей подростками в возрасте 16–17 лет в ночное время с полуночи до 06:00.

В заявлении британского правительства говорится, что помимо готовящихся ограничений для детей младше 16 лет планируется внедрить новую меру и для подростков 16–17 лет.

Предполагается, что новая инициатива поможет снизить негативное влияние социальных сетей на молодежь. В рамках регулирования использование соцсетей для подростков 16–17 лет будет ограничено в период с 00:00 до 06:00.



При этом отмечается, что новая мера не будет обязательной: подростки смогут отключить ограничения, изменив настройки своих учетных записей.

В правительстве также подчеркнули, что нововведение предусматривает сокращение использования таких функций, как бесконечная лента (infinite scroll) и автовоспроизведение (autoplay), которые способствуют длительному пребыванию пользователей в социальных сетях.

Ожидается, что новые правила, касающиеся подростков, вступят в силу весной следующего года.