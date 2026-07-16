Великобритания может ограничить использование соцсетей ночью для подростков

Lejla Bıogradlıja Aksan, Marina Mussa
16 Июля 2026•Обновить: 16 Июля 2026
Власти Великобритании рассматривают возможность введения ограничений на использование социальных сетей подростками в возрасте 16–17 лет в ночное время с полуночи до 06:00.
В заявлении британского правительства говорится, что помимо готовящихся ограничений для детей младше 16 лет планируется внедрить новую меру и для подростков 16–17 лет.
Предполагается, что новая инициатива поможет снизить негативное влияние социальных сетей на молодежь. В рамках регулирования использование соцсетей для подростков 16–17 лет будет ограничено в период с 00:00 до 06:00.
При этом отмечается, что новая мера не будет обязательной: подростки смогут отключить ограничения, изменив настройки своих учетных записей.
В правительстве также подчеркнули, что нововведение предусматривает сокращение использования таких функций, как бесконечная лента (infinite scroll) и автовоспроизведение (autoplay), которые способствуют длительному пребыванию пользователей в социальных сетях.
Ожидается, что новые правила, касающиеся подростков, вступят в силу весной следующего года.