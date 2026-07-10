Великобритания вводит новое регулирование для глобальных поставщиков облачных и технологических услуг Microsoft, Google, Amazon Web Services и Oracle, признанные критически важными третьими сторонами, перейдут под прямой надзор регулирующих органов

Четыре крупнейших мировых поставщика облачных и технологических услуг в целях повышения устойчивости финансовой системы будут включены в новый режим регулирования, получив статус критически важных третьих сторон (Critical Third Parties, CTP). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Великобритании.

Согласно сообщению, по мере того как банки, страховые компании и организации, обеспечивающие инфраструктуру финансовых рынков, все больше зависят от облачных сервисов, обеспечение безопасности облачной инфраструктуры приобретает все более важное значение.

Отмечается, что с целью повышения устойчивости финансовой системы страны и защиты сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан и предприятий, статус CTP был присвоен компаниям Microsoft, Google, Amazon Web Services и Oracle.

Сообщается, что со следующей недели эти компании перейдут под действие нового режима регулирования и будут находиться под прямым надзором британских регуляторов. Банк Англии, Управление пруденциального регулирования и Управление по финансовому регулированию и надзору будут совместно контролировать критически важные услуги, которые эти компании предоставляют финансовому сектору.

Ожидается, что введение новых правил позволит снизить риск масштабных сбоев в работе сервисов, а также укрепить взаимодействие между участниками экосистемы финансовых услуг.