Ведущие страны Европы удовлетворены сделкой США и Ирана

Франция, Великобритания, Германия и Италия выступили с совместным заявлением в связи с заключением соглашения между США и Ираном. Его текст распространила канцелярия премьер-министра Италии.

«Мы тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном... Иран не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать над этим с США, Ираном и МАГАТЭ. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе», – говорится в заявлении.

Европейские государства также обязались «сыграть роль в срочном открытии Ормузского пролива» и обеспечении неограниченной свободы судоходства в акватории.

Ранее США и Иран заключили мирное соглашение, анонсировав открытие Ормузского пролива, снятие блокады и прекращение огня.

Подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии (Женева).

Президент США Дональд Трамп подтвердил снятие военно-морской блокады Ирана и разблокировку судоходства.

В течение 60 дней после 15 июня стороны планируют детально обсуждать ядерную программу и другие аспекты.