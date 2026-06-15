Ведущие страны Европы удовлетворены сделкой США и Ирана

Barış Seçkin, Abdulrahman Yusupov
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Франция, Великобритания, Германия и Италия выступили с совместным заявлением в связи с заключением соглашения между США и Ираном. Его текст распространила канцелярия премьер-министра Италии.
«Мы тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном... Иран не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать над этим с США, Ираном и МАГАТЭ. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе», – говорится в заявлении.
Европейские государства также обязались «сыграть роль в срочном открытии Ормузского пролива» и обеспечении неограниченной свободы судоходства в акватории.
Ранее США и Иран заключили мирное соглашение, анонсировав открытие Ормузского пролива, снятие блокады и прекращение огня.
Подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии (Женева).
Президент США Дональд Трамп подтвердил снятие военно-морской блокады Ирана и разблокировку судоходства.
В течение 60 дней после 15 июня стороны планируют детально обсуждать ядерную программу и другие аспекты.