ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа: разрушены два здания При израильских ударах два здания были полностью разрушены, десятки близлежащих домов получили серьезные повреждения

ВВС Израиля нанесли удар по центральной части сектора Газа, в результате чего были разрушены два здания.

Местные источники сообщили корреспонденту «Анадолу», что израильская армия нанесла удар по дому семьи Абу Сейф, расположенному на 20- й улице в лагере беженцев Нусейрат в центральной части эксклава.

По словам источников, атака произошла после того, как от жителей квартала потребовали покинуть свои дома.

Согласно источникам, израильская армия также нанесла удар по другому зданию с магазинами в лагере беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа.

Отмечается, что эта атака последовала также после требования об эвакуации жителей прилегающих кварталов.

Источники сообщили, что оба требования об эвакуации спровоцировали панику среди десятков семей, которые в спешке покидали район. Особенно сильный страх испытали женщины и дети.

Кроме того, сообщается, что в результате авиаударов оба здания были полностью разрушены, а близлежащие строения получили серьезные повреждения.

По данным источников в больнице, в результате удара по лагерю беженцев Бурейдж пострадали двое палестинцев. Раненые были доставлены в больницу «Мучеников Аль-Аксы» в городе Дейр-эль-Балах.

Израиль продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 10 октября 2025 года. По состоянию на вечер 22 мая в результате израильских атак погибли 883 палестинца, еще 2 648 получили ранения.

С начала атак Израиля на сектор Газа 8 октября 2023 года погибли более 72 тыс. палестинцев, свыше 172 тыс. получили ранения. Кроме того, около 90% гражданской инфраструктуры эксклава было разрушено.