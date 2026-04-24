ВВС Израиля нанесли удар по населенному пункту Дейр-Амис на юге Ливана

Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, нанесла авиаудар по населенному пункту Дейр-Амис на юге Ливана, который находится за пределами оккупированных ею территорий.

Атаки Израиля на Ливан продолжаются, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля.

Как сообщает ливанское агентство NNA, израильские силы нанесли три авиаудара по населенному пункту Дейр-Амис близ города Сур на юге страны.

Ранее израильская армия уже выступала с угрозами нанести удар по этому населенному пункту, расположенному за пределами оккупированных ею территорий на юге Ливана.

Израильская армия также нанесла авиаудары по окрестностям оккупированного ею Бинт-Джебейля.

Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня

Израильская армия второго марта начала наносить массированные авиаудары по Ливану, оккупировав ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн 162 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп объявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.