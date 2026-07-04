Вблизи военного аэродрома Т4 в Сирии обнаружены тела 5 человек

Mahmut Geldi, Laith Anwar Jad#an Al-jnaidi, Nariman Mehdiyev
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
В результате взрыва мины вблизи военного аэродрома Т4 в сирийском городе Хомс погибли 5 человек.
В сообщении сирийского государственного телеканала «Эль-Ихбарие» отмечается, что технические бригады, проводившие разведку местности в Хомсе, обнаружили тела 5 человек вблизи военного аэродрома Т4.
Согласно первым данным, приведённым в сообщении, эти люди погибли в результате взрыва мины после того, как несколько дней назад незаконно проникли в район вокруг аэродрома. Информация об личностях погибших не сообщается.