Люди погибли в результате взрыва мины после того, как несколько дней назад незаконно проникли в район вокруг аэродрома

Вблизи военного аэродрома Т4 в Сирии обнаружены тела 5 человек Люди погибли в результате взрыва мины после того, как несколько дней назад незаконно проникли в район вокруг аэродрома

В результате взрыва мины вблизи военного аэродрома Т4 в сирийском городе Хомс погибли 5 человек.

В сообщении сирийского государственного телеканала «Эль-Ихбарие» отмечается, что технические бригады, проводившие разведку местности в Хомсе, обнаружили тела 5 человек вблизи военного аэродрома Т4.

Согласно первым данным, приведённым в сообщении, эти люди погибли в результате взрыва мины после того, как несколько дней назад незаконно проникли в район вокруг аэродрома. Информация об личностях погибших не сообщается.