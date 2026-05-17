Вблизи АЭС «Барака» в ОАЭ после атаки БПЛА вспыхнул пожар

Ali Semerci, Ulviyya Amoyeva
17 Май 2026•Обновить: 17 Май 2026
Удар беспилотника пришелся на внешний электрогенератор за пределами периметра АЭС «Барака» в районе Эз-Зафра в Абу-Даби, спровоцировав пожар.
Как сообщила пресс-служба правительства Абу-Даби в социальной сети американской компании Х, пожар вспыхнул на электрическом генераторе, расположенном за пределами внутреннего периметра безопасности станции. На место прибыли аварийные бригады и приступили к тушению.
В результате инцидента никто не пострадал, а уровень радиационной безопасности не изменился, подчеркнули в правительстве.
В пресс-бюро отметили, что приняты все необходимые профилактические меры, и информация о развитии ситуации будет доводиться до общественности.
В свою очередь Федеральное агентство по ядерному регулированию ОАЭ заявило, что пожар не оказал никакого влияния на безопасность станции и работу ее основных систем. Все энергоблоки продолжают работать в штатном режиме.
Сведений о том, какая страна или группировка организовала атаку БПЛА, не приводится.