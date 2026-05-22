Варшава и Берлин приветствовали решение США направить в Польшу дополнительно 5 тыс. военных Главы МИД Польши и Германии подчеркнули важность продолжения поддержки Украины

Варшава и Берлин выразили удовлетворение решением президента США Дональда Трампа направить в Польшу дополнительно 5 тысяч военнослужащих.

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава МИД Германии Иоганн Вадефуль выступили на панели «Импульс Европы: переосмысление роли Европы в условиях глобального перелома» в рамках форума GLOBSEC 2026 в Праге, столице Чехии.

Сикорский заявил, что Польша приветствует решение о размещении на своей территории дополнительных 5 тысяч американских военных.

По его словам, Европа берет на себя больше ответственности за безопасность в собственном регионе, тогда как в целом ситуация внушает уверенность.

Сикорский отметил, что «трехдневная военная операция» президента России Владимира Путина продолжается уже пятый год.

«Путин думал, что у него вторая по мощи армия в мире. Мы тоже так думали», — сказал он, указав на то, что не видит причин для паники в отношении России. Нам необходимо продолжать «сдерживание» Путина, - добавил глава МИД.



Германия значительно увеличила оборонные расходы

Глава МИД Германии Вадефуль, в свою очередь, также приветствовал решение Трампа направить дополнительные войска в Польшу.

Министр заявил, что Германия делает акцент не столько на численности военных, сколько на возможностях НАТО, а также выразил уверенность в том, что через шесть недель на саммите НАТО в Анкаре союзники продемонстрируют единство.

Отвечая на вопрос, каким должен быть «хороший результат» саммита НАТО в Анкаре, Вадефуль сказал: «Хороший результат — это когда все мы увидим, что обещания, данные друг другу, выполняются».

Глава МИД отметил, что Германия существенно увеличила оборонные расходы, указав на то, что оценивать следует не только цифры, но и реальные военные возможности.

Оба министра также подчеркнули важность продолжения поддержки Украины.