Бывший премьер Израиля: Нетаньяху полностью утратил способность управлять страной

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался зажат между ультраправыми министрами Итамаром Бен-Гвиром, Бецалелем Смотричем и ультраортодоксальными (харедим) партиями, в результате чего полностью утратил способность управлять страной.

В эксклюзивном интервью американскому ведущему и блогеру Марио Науфалу Беннет дал оценку внутриполитической ситуации в Израиле, а также продолжающимся боевым действиям в секторе Газа и на границе с Ливаном.

Подчеркнув, что Нетаньяху потерял контроль над собственным правительством, Беннет заявил:

«Биби (Нетаньяху) больше не может управлять собственным кабинетом. Бен-Гвир тянет его в одну сторону, Смотрич — в другую, а ультраортодоксальные партии оказывают давление в совершенно ином направлении. Поскольку Нетаньяху нуждается во всех этих людях, чтобы удержаться у власти, у него больше нет сил сказать "нет" ни одному из них».

Беннет также заявил, что нынешнее правительство стало заложником радикальных элементов.

«В моем правительстве не было бы места ни одному "глупцу", который делает такие нелепые заявления, как Бен-Гвир и Смотрич. Более того, я бы вообще не допустил Бен-Гвира в кабинет министров. Если бы кто-то из членов моего правительства выступил с подобными абсурдными заявлениями, я бы немедленно призвал его знать свое место. Однако Нетаньяху больше не может этого сделать, потому что его политическое существование зависит от них», — сказал он.

Беннет также затронул тему ухудшения международной репутации Израиля и его дипломатической изоляции, признав, что ответственность за это лежит не на предвзятых СМИ или внешней пропаганде, а непосредственно на политике самого правительства.

По его словам, негативная реакция в мире вызвана собственными ошибками Израиля, а главной проблемой страны стали уже не только внешние противники, но и нынешняя система управления, оказавшаяся в плену у радикальных сил внутри страны.

Беннет также заявил, что по-прежнему выступает против создания Палестинского государства, сохраняет позицию о необходимости уничтожения ХАМАС и разоружения «Хезболлы», а также считает Иран главной стратегической угрозой. Вместе с тем он отметил, что нынешняя военная стратегия наносит ущерб самому Израилю.

Он подчеркнул, что не верит в эффективность затяжных войн.

«Бесконечное продолжение тотальной войны в Газе, Ливане и против иранской оси противоречит военной доктрине Израиля. Если вы вынуждены вступить в войну, вы должны действовать быстро и решительно, одержать победу, стабилизировать ситуацию и двигаться дальше. Но когда война затягивается на столь долгий срок, это истощает как нашу экономику, так и наших резервистов. Израилю необходимо избавиться от министров коалиции, которые подрывают любые дипломатические контакты риторикой об аннексии и постоянном конфликте. Стране нужно дальновидное правительство, способное восстановить отношения с такими государствами региона, как Египет, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), и знающее, как положить конец этим бесконечным войнам», - добавил Беннет.