Мехмет Фатих Джейлан выступил на мероприятии «Диалоги по саммиту НАТО», организованном в рамках саммита в Анкаре

Бывший постпред Турции при НАТО: лидеры на саммите в Анкаре определят траекторию развития «НАТО 3.0» Мехмет Фатих Джейлан выступил на мероприятии «Диалоги по саммиту НАТО», организованном в рамках саммита в Анкаре

Лидеры НАТО на саммите в Анкаре определят траекторию развития «НАТО 3.0». Об этом заявил бывший постоянный представитель Турции при НАТО и председатель Турецкого атлантического совета (ATA Turkey) посол Мехмет Фатих Джейлан на мероприятии «Диалоги по саммиту НАТО», организованном ATA Turkey и независимым аналитическим центром «Hariciye», проводящим исследования и анализ актуальных проблем международной политики.

Мероприятие, модератором которого выступила журналист и писательница Фунда Караель, прошло при поддержке Ассоциации турецких промышленников и предпринимателей (TÜSİAD).

С приветственными речами также выступили председатель Ассоциации атлантического договора (ATA) Теодоссиос Георгиу и Генеральный секретарь ATA Turkey Эмир Аббас Гюрбюз.

В своем выступлении Джейлан подчеркнул, что мероприятие «Диалоги по саммиту НАТО» служит важной платформой для обсуждения будущего Альянса.

Он указал на важность укрепления европейской оборонной промышленности и углубления сотрудничества между союзниками. «В нынешний период, когда евроатлантическая безопасность испытывает серьезное давление как из-за внешних угроз с востока и юга, так и из-за внутренних разногласий между двумя берегами Атлантики, очевидно, что траектория развития «НАТО 3.0» будет определяться сегодня и завтра лидерами Альянса»,- подчеркнул постоянный представитель Турции при НАТО.

Трансатлантические отношения становятся более сбалансированными

Георгиу, в свою очередь, отметил, что в подготовке НАТО к новой среде безопасности ключевым фактором является не столько военный потенциал, сколько доверие между союзниками, вера в демократические институты и поддержка граждан, которые имеют стратегическое значение для будущего Альянса.

Он подчеркнул, что сегодня безопасность перестала быть исключительной прерогативой правительств, и ее неотъемлемыми составляющими стали энергетика, экономика, критическая инфраструктура, технологии и защита демократического уклада жизни. «Трансатлантические отношения не ослабевают, напротив, они становятся более сбалансированными и устойчивыми. Мы становимся более подготовленными к стратегическим вызовам, с которыми столкнемся в ближайшие десятилетия. Поэтому влияние решений, которые будут приняты в этой связи, выйдет далеко за рамки саммита», - заявил Георгиу.

Перевооружение стран и проблема разобщенности

Генеральный секретарь ATA Turkey Гюрбюз напомнил, что в начале XX века экономическая интеграция, технологический прогресс и глобализация укрепили надежды на прочный мир, однако в тот же период конкуренция за ресурсы, гонка вооружений и колониализм привели к одной из самых масштабных войн в истории.

Он обратил внимание на то, что сегодня мир переживает схожий период. «Сегодня мы сталкиваемся с конкуренцией за критически важные ресурсы, гонкой вооружений и нарастающей фрагментацией международных отношений. В то же время развитие искусственного интеллекта и технологий дает человечеству новые надежды», - сказал Гюрбюз.

Гюрбюз подчеркнул, что нынешняя эпоха имеет важное отличие от прошлого: мир объединяется не вокруг хрупких альянсов, а вокруг общих ценностей, и это единство основывается не только на безопасности, но и на общих принципах.

Перед панельными дискуссиями и круглыми столами состоялся обзор повестки

Председатель Центра исследований экономики и внешней политики (EDAM), посол в отставке Таджан Ильдем и Генеральный директор по международной безопасности МИД Турции посол Мехмет Бурчин Гёненли также выступили перед началом панельных дискуссий и заседаний за круглым столом в рамках мероприятия.



«В последнее время мы стали свидетелями некоторых разногласий, возникавших в ходе переговоров между союзниками, и это не является чем-то новым. На протяжении истории НАТО мы подобные расхождения во мнениях наблюдались неоднократно», - заявил Ильдем.

Однако, подчеркнул он, главная ценность Альянса заключается в том, что в конечном счете союзники демонстрируют единство, сплоченность и солидарность, вопреки всем разногласиям.

Он подчеркнул, что 36-й саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО, принимаемый Анкарой, подтвердит это единство и сплоченность, в том числе через традиционное совместное фотографирование всех лидеров. Ильдем также отметил, что на предстоящем саммите союзники вновь подтвердят свою приверженность обязательствам по 5-й статье о коллективной обороне.

Ильдем указал на важность укрепления европейской составляющей НАТО и справедливого распределения бремени, добавив, что продолжающийся российско-украинский конфликт переформатирует архитектуру безопасности, а важным аспектом саммита станет Форум по Украине и оборонной промышленности.

Саммит НАТО — свидетельство доверия союзников к Турции

Гёненли, в свою очередь, напомнил, что Турция как союзник по НАТО во второй раз с 1952 года принимает у себя саммит Альянса, что свидетельствует о политическом весе страны на международной арене, ее дипломатическом влиянии и доверии со стороны союзников.

Он отметил, что одним из ключевых аспектов саммита станет представление концепции «НАТО 3.0», и выразил мнение, что центр тяжести Альянса будет постепенно смещаться в сторону Европы.

Гёненли также обратил внимание на необходимость направления финансовых ресурсов на развитие потенциала, отвечающего военным потребностям НАТО, и подчеркнул значимость Форума оборонной промышленности — самого масштабного мероприятия в истории Альянса в данной сфере. После завершения вступительных речей участники перешли к панельным дискуссиям и заседаниям за круглым столом.

