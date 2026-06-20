Вопль детей, женщин и мирных жителей, стоящих перед угрозой потери своих домов, близких и самых основных прав на жизнь, — это призыв, обращенный к общей совести человечества

Бурханеттин Дуран: Трагедия в Газе навсегда останется в памяти как один из самых тяжелых примеров гуманитарной трагедии Вопль детей, женщин и мирных жителей, стоящих перед угрозой потери своих домов, близких и самых основных прав на жизнь, — это призыв, обращенный к общей совести человечества

Руководитель управления коммуникаций администрации президента Бурханеттин Дуран заявил: «Трагедия, разворачивающаяся сегодня в Газе, навсегда останется в памяти как один из самых тяжелых примеров насильственного перемещения населения и гуманитарной трагедии, с которой сталкиваются ни в чем не повинные мирные жители».

Дуран опубликовал сообщение в социальной сети NSosyal в связи с «Всемирным днем беженцев».

По случаю Всемирного дня беженцев глава управления привлек внимание к страданиям миллионов людей, вынужденных покинуть земли, на которых они родились и выросли в тени войн, конфликтов и притеснений.

По его словам, трагедия, разворачивающаяся сегодня в Газе, навсегда запечатлелась в памяти как один из самых тяжелых примеров насильственного перемещения населения и гуманитарной драмы, с которой сталкиваются ни в чем не повинные мирные жители. Вопль детей, женщин и мирных жителей, стоящих перед угрозой потери своих домов, близких и самых основных прав на жизнь, — это призыв, обращенный к общей совести человечества.

«Как неоднократно подчеркивал президент Реджеп Тайип Эрдоган, встать на сторону угнетенных, отстаивать справедливость и защищать человеческое достоинство — это не просто выбор, а ответственность перед общей совестью человечества. Турция, черпая вдохновение в своей истории и ценностях цивилизации, будет и впредь оставаться голосом тех, кто подвергается несправедливости, и решительно придерживаться своей позиции, ставящей во главу угла совесть и справедливость. Я выражаю надежду, что Всемирный день беженцев, отмечаемый 20 июня, станет поводом для международного сообщества взять на себя большую ответственность, найти долгосрочные решения и внести свой вклад в построение более справедливого мира, в котором ни один человек не будет вынужден покидать свою родину», - отметил Бурханеттин Дуран.