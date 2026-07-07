Бурханеттин Дуран: саммит НАТО в Анкаре знаменует собой очередной поворотный момент в истории развития Альянса Глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции заявил о необходимости пересмотра коллективных приоритетов НАТО

Глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран принял участие в программе «Союзники в Анкаре», организованной в Ankara Palas в рамках саммита глав государств и правительств НАТО при сотрудничестве Управления по коммуникациям администрации президента Турции, Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) и Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA).

Выступая на мероприятии, Дуран отметил, что сегодня и завтра Турция принимает 36-й саммит НАТО с участием лидеров стран-союзников. Он напомнил, что это второй саммит Альянса, проводимый на территории Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году.

Дуран отметил, что в отличие от 2004 года сегодня союзники по НАТО действуют в условиях более сложной, фрагментированной и непредсказуемой среды безопасности, на которую влияют соперничество ведущих государств мира, региональные конфликты, технологические изменения, гибридные угрозы и усиливающееся давление на международный порядок, основанный на правилах.

«Эти изменения требуют от членов НАТО переоценки новых представлений об угрозах и новых коллективных приоритетов. Именно поэтому саммит в Анкаре представляет собой еще один поворотный момент в исторической эволюции НАТО. Это место, где альянс должен задать себе более сложный и более срочный вопрос: что на самом деле означает коллективная оборона в мире, где угрозы больше не исходят из одного направления, не имеют одной формы и не применяют только один инструмент?», - заявил он.

Необходимы согласованные политические инструменты и общее понимание»

Дуран обратил внимание на то, что российско-украинский конфликт продемонстрировал изменившийся характер войны и уязвимость европейской архитектуры безопасности и обороны. По его словам, напряженность вокруг Ирана и Персидского залива вновь напомнила, что энергетические потоки и морские маршруты напрямую формируют евроатлантическую безопасность.

Подчеркнув, что нестабильность на Ближнем Востоке не останется региональной проблемой и приведет к более широким рискам безопасности, Дуран заявил, что в соответствии с 360-градусным подходом НАТО к безопасности Альянс больше не может рассматривать восточный и южный фланги как отдельные направления. «Ормузский пролив, Персидский залив, Сирия, Ирак, Восточное Средиземноморье, Северная Африка и Сахель являются частями одного уравнения безопасности. Это означает, что нам необходимо переосмыслить саму безопасность. Для этого нам нужны согласованные политические инструменты и общее понимание того, как военные и невоенные средства могут работать вместе. На мой взгляд, именно это и означает НАТО 3.0», - добавил он.

Турция обладает второй по численности армией в НАТО

Дуран напомнил, что Турция с 1952 года является решительным членом НАТО и с тех пор вносит вклад в коллективную оборону, сдерживание и командную структуру Альянса.

По словам Дурана, в преддверии 75-летия членства Турции в НАТО роль страны следует оценивать через призму ее стратегической автономии, оперативного опыта и уникального вклада в евроатлантическую безопасность.

«Турция обладает второй по численности армией в НАТО. От Афганистана до Косово, от Боснии до Ирака Турция вносила вклад в кризисное управление, поддержку мира, обучение и постконфликтное восстановление. Участие Турции в Steadfast Dart 2026, крупнейших учениях НАТО, примерно с 2 тыс. военнослужащих и техникой национального производства показало, что возможности Турции мобильны, совместимы с союзниками и применимы далеко за пределами ее близкой географии. Турция поддерживала открытые каналы связи как с Украиной, так и с Россией», - отметил он.

Дуран заявил, что Турция остается одной из немногих стран, способных одновременно поддерживать контакты с Ираном и США, чему, по его словам, способствует наличие доверительных отношений президента Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами обеих стран. Он отметил, что это создает для Анкары значительные дипломатические возможности. По словам Дурана, Турцию традиционно называют мостом между Востоком и Западом, однако в условиях современных кризисов страна благодаря своей дипломатической роли и способности содействовать снижению напряженности все чаще выступает посредником между западными государствами.

Главный вопрос не только в цифрах

Дуран подчеркнул, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция создала национальную экосистему оборонной архитектуры.

Напомнив, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время недавнего визита назвал эту систему «революцией в оборонной промышленности», Дуран заявил, что Турция сегодня предлагает альянсу сочетание проверенных в боевых условиях систем, средств противовоздушной обороны, технологий на основе искусственного интеллекта, инженерного потенциала и масштабируемых производственных мощностей.

Дуран напомнил, что Турция увеличила оборонные расходы выше порога в 2%. По его словам, оборонный бюджет страны, составлявший 13 млрд долларов в 2021 году, вырос примерно до 32 млрд долларов в 2025 году.

Он отметил, что экспорт оборонной, аэрокосмической и авиационной продукции превысил уровень в 10 млрд долларов, а доля отечественного производства в оборонной промышленности достигла 82%.

«Однако главный вопрос не только в цифрах. Реальная ценность заключается в элементах, которые можно назвать четырехмерной глубиной оборонной промышленности: качество, количество, эффективность, доказанная в боевых условиях, и устойчивость. Высококачественные системы сами по себе недостаточны, если невозможно обеспечить масштабное производство. Последние войны показали нам, что даже сильные армии могут столкнуться со стратегическим параличом, если у них нет постоянной и устойчивой производственной мощности. Оборонная промышленность Турции превратилась в национальный актив, имеющий непосредственную ценность для коллективного сдерживания союзников», - заявил Дуран.

Общественное мнение должно быть защищено от манипуляций

Дуран заявил, что сегодня атаки нацелены не только на военные объекты, но и на общественное мнение, коммуникационные сети, финансовые системы и общественную психологию. Он отметил, что кибератаки, кампании дезинформации и манипуляции с использованием ИИ больше не являются исключительными случаями.

По его словам, теперь они стали частью обычной среды стратегической конкуренции, поэтому сдерживание необходимо рассматривать вместе со всеобщей устойчивостью.

«Общественное мнение должно быть защищено от систематических манипуляций», - сказал Дуран.

Он отметил, что Турция имеет прямой опыт в этой сфере. Дезинформация, киберугрозы, инструментализация миграции и терроризма для Турции не являются теоретическими рисками, указал он.

«Мы столкнулись с ними и создали институциональный потенциал для противодействия. С помощью механизмов проверки, стратегической коммуникации и общественной дипломатии Турция рассматривает информационную целостность как один из основных элементов национальной и коллективной безопасности. Такие вопросы, как кибербезопасность, искусственный интеллект и защита критической инфраструктуры, больше не должны оставаться второстепенными темами для НАТО. Они должны быть интегрированы в оборонную доктрину альянса», - подчеркнул Дуран.

Глава Управления коммуникаций отметил, что будущее НАТО будет формироваться на подобных платформах, где стратегические идеи проверяются, развиваются и превращаются в политические решения. По его словам, программа «Союзники в Анкаре» не является второстепенной дискуссией, а отражает сложность новой повестки безопасности.

Дуран выразил надежду, что саммит в Анкаре поможет сократить разрыв между тем, что НАТО декларирует, и тем, что Альянс способен реализовать на практике.