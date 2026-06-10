Бурханеттин Дуран: попытка лидера Израиля давать Турции уроки морали является полной наглостью

Руководитель управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в своей публикации в социальной сети, посвященной заявлениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметил: что попытка правительства и лидера, которые на протяжении десятилетий убивали десятки тысяч мирных жителей в Газе и на Западном берегу, обрекали детей на голод, разрушали города, пренебрегали международным правом и имеют позорную и безнравственную репутацию, давать Турции уроки морали является полной наглостью.

Глава Управления в частности отметил:

«Попытки тех, кто предстает перед Международным Судом по обвинению в геноциде в Газе, очернить Турцию, являющуюся совестью человечества, и нагло нападать на нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который является голосом угнетенных, являются одним из величайших противоречий в истории. Клевета и пропаганда не могут изменить реальность. Клевета со стороны менталитета, осужденного совестью человечества, не может изменить ни позицию Турции, ни правду. Под руководством нашего уважаемого президента Турция будет и впредь оставаться голосом угнетенных, защищать правду и противостоять тиранам».