Бурханеттин Дуран: пиратство в международных водах — новый позор в темном послужном списке Израиля Глава Управления по коммуникациям при президенте Турции прокомментировал ситуацию вокруг Global Sumud

Пиратство в международных водах и обращение, которому подверглись активисты, — это новый позорный эпизод, добавившийся к темному послужному списку израильского правительства, попирающего общечеловеческие ценности.

Глава Управления по коммуникациям при президенте Турции Бурханеттин Дуран написал в социальной сети турецкой платформы NSosyal.

Дуран отметил, что безопасное возвращение в Турцию активистов международной флотилии Global Sumud, отправившихся в путь для доставки гуманитарной помощи в Газу, является важным этапом борьбы во имя совести человечества.

Усилия активистов донести до мировой общественности информацию о тяжелой гуманитарной трагедии в Газе показали, что совесть, солидарность и человеческое достоинство все еще живы, подчеркнул он.



«Определяющую роль в безопасном возвращении наших граждан на родину сыграли работа, проводимая под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и воля, проявленная всеми институтами нашего государства»,- написал Дуран, пожелав скорейшего выздоровления всем раненым активистам.

422 участника международной флотилии Global Sumud, включая 85 граждан Турции, были доставлены самолета THY в Стамбул в четверг, 21 мая.



Нападения израильской армии на Global Sumud

«Весенняя миссия 2026» флотилии Global Sumud, целью которой был прорыв блокады сектора Газа и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, в ночь на 29 апреля подверглась незаконному вмешательству израильской армии в нескольких морских милях от греческих территориальных вод у берегов острова Крит.

Во время атаки в международных водах, в 600 морских милях от Газы, израильские военные задержали 177 активистов. Сообщалось о жестоком обращении с задержанными.

18 мая израильская армия совершила новое нападение на флотилию, состоящую из 50 судов, на борту которых находились 428 активистов из 44 стран, когда она следовала в сторону Газы в международных водах, и незаконно задержала активистов.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на Global Sumud, которая направлялась в Газу на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.

