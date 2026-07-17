Бурханеттин Дуран: Оценки ЕС по Турции в документе «Общее понимание» далеки от объективности Глава Управления коммуникаций при администрации президента Турции призвал ЕС отказаться от предвзятости

Подход Евросоюза, игнорирующий статус Турции как страны-кандидата, в очередной раз демонстрирует отсутствие у Брюсселя видения общего будущего.

Об этом глава Управления коммуникаций при администрации президента Турции Бурханеддин Дуран написал в социальной сети турецкой платформы NSosyal, комментируя документ Европейского Союза (ЕС) под названием «Общее понимание», опубликованный 15 июля.

Говоря об оценках в адрес Турции, содержащихся в опубликованном 15 июля документе ЕС «Общее понимание», он отметил, что они далеки от объективности и стратегического прогнозирования. «В то время как на саммите НАТО в Анкаре была четко подтверждена незаменимая роль Турции в обеспечении евроатлантической безопасности, заявления, игнорирующие этот факт, не способствуют конструктивному диалогу», - подчеркнул Дуран.

Повторяющиеся односторонние заявления по вопросам Восточного Средиземноморья и Кипра не отражают ни норм международного права, ни исторических реалий, отметил он.

«Достижение устойчивого урегулирования возможно лишь на основе справедливого, беспристрастного и реалистичного подхода. Крайне важно, чтобы ЕС отказался от предвзятости и принял более ответственный дискурс, основанный на взаимном уважении и общих интересах»,- следует из публикации.​​​​​​​

