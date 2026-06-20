Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отозвать у президента Украины присвоенный ему в 2023 году орден Белого орла — высшую государственную награду страны

Буданов и Сибига вернут Польше государственные награды в связи с решением об ордене Зеленского Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отозвать у президента Украины присвоенный ему в 2023 году орден Белого орла — высшую государственную награду страны

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым его в наградил президент Польши в 2025 году.

«К сожалению, президент Польши Кароль Навроцкий совершил недружественный акт по отношению к нашему народу, лишив президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла», - написал Буданов в Telegram- канале.

Глава Офиса президента назвал этот шаг «подарком» российской стороне.

«У наших народов давние взаимоотношения и разные страницы истории - как героические, так и трагические. Однако это должно стать поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. Украина не указывает ни одному другому народу, как преподавать его историю. Поэтому и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство», - отметил он.

Буданов выразил уверенность , что «этот жест президента Польши» не имеет отношения к справедливости, так ордена «Белого Орла» до сих пор не лишили пособника Адольфа Гитлера - Бенито Муссолини.

«Украина, без сомнения, даст оценку этому событию. Но, несмотря ни на что, мы и впредь будем твердо стоять на принципах открытого партнерства со всеми нашими союзниками. Однако это будет равноправное партнерство, основанное на принципах взаимоуважения», - подчеркнул глава ОП.

«Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в частности, Польши, платя самую дорогую цену. Но как любой украинец, я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти.Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым меня наградил в прошлом году президент Польши», - добавил он.

Глава МИД Украины также заявил о намерении вернуть Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей

О намерении вернуть Варшаве Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей» заявил также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Решение лишить Президента Украины ордена Белого орла – это стратегическая ошибка президента Польши, от которой выигрывает только Москва», - сказал он.

«На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша – Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей». В ближайшее время я верну его Польше», - написал Сибига в соцсетях.

Украинский министр назвал нынешнее обострение отношений «контрпродуктивным» и ненужным ни Украине, ни Польше.

«Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю», — подчеркнул Сибига.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отозвать у президента Украины Владимира Зеленского присвоенный ему в 2023 году орден Белого орла — высшую государственную награду страны.

Как сообщили в администрация президента Польши, такое решение было принято в связи с тем, что 26 мая Зеленский подписал указ, которым присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)».