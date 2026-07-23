Британская рок-группа Skunk Anansie выступит c концертом в Стамбуле

Британская рок-группа Skunk Anansie выступит в Стамбуле в четверг, 30 июля.

Выступление пройдет в рамках летней серии концертов PSM Loves Summer.

Яркое шоу пройдет в Zorlu PSM, на главной и самой крупной мультиформатной концертной площадке в Стамбуле, расположенной на территории современного комплекса Zorlu Center в районе Бешикташ.

Культовая группа Skunk Anansie, ставшая одним из главных символов альтернативной сцены 90-х, продолжает работу в своем золотом составе.

Фронтвумен Скин (Дебора Энн Дайер), гитарист Эйс (Мартин Гловер), бас-гитарист Касс Льюис и барабанщик Марк Ричардсон остаются вместе, сохраняя статус одной из самых стабильных рок-команд Великобритании.

Коллектив, сочетающий в творчестве элементы хард-рока, панка и фанка, недавно выпустил альбом «The Painful Truth». Эта пластинка стала первым полноценным релизом группы за девять лет и получила восторженные отзывы критиков за смелое экспериментальное звучание и эмоциональную глубин

Билеты на концерт доступны на сайте «passo.com.tr».