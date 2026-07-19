По данным СМИ, задержание было проведено в Майами в рамках сотрудничества США и Великобритании по делу об экстрадиции

Братья Эндрю и Тристан Тейт задержаны в американском штате Флорида По данным СМИ, задержание было проведено в Майами в рамках сотрудничества США и Великобритании по делу об экстрадиции

Американские инфлюенсеры Эндрю Тейт и его брат Тристан Тейт, которым в Великобритании предъявлены обвинения по ряду уголовных статей, включая торговлю людьми и изнасилование, задержаны в американском штате Флорида.

Как сообщает CBS News, представитель Министерства юстиции США подтвердил, что Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Майами в рамках соглашений об экстрадиции между США и Великобританией, а также сотрудничества правоохранительных органов двух стран.

В свою очередь представитель федеральной правоохранительной службы при Министерстве юстиции США Брэди Маккаррон сообщил агентству Associated Press, что ордер на арест остается засекреченным, в связи с чем подробности предъявленных обвинений не раскрываются.

Согласно материалам дела, в Великобритании 39-летнему Эндрю Тейту предъявлены обвинения по семи эпизодам изнасилования, трем эпизодам организации или содействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, трем эпизодам умышленного причинения телесных повреждений, а также 19 эпизодам, связанным с материалами, содержащими сцены сексуального насилия над детьми.

38-летнему Тристану Тейту предъявлены обвинения по одному эпизоду сексуального насилия, двум эпизодам изнасилования и трем эпизодам организации или содействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Эндрю и Тристан Тейт, имеющие двойное гражданство США и Великобритании, переехали в Румынию в 2016 году. В 2022 году они были задержаны там в рамках расследования по делу о торговле людьми.