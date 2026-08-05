Посол Бразилии Жулиу Бителли, отозванный в прошлом месяце, не вернется в Аргентину до прекращения «оскорбительных» высказываний Милея в адрес Лулы да Силвы

Бразилия снизит уровень дипломатических отношений с Аргентиной Посол Бразилии Жулиу Бителли, отозванный в прошлом месяце, не вернется в Аргентину до прекращения «оскорбительных» высказываний Милея в адрес Лулы да Силвы

Бразилия объявила о намерении понизить уровень своего дипломатического представительства в Аргентине до поверенного в делах после высказываний президента Аргентины Хавьера Милея в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Правительство Бразилии выступило с заявлением в связи с высказываниями Милея о Луле да Силве.

В заявлении отмечается, что в ответ на слова аргентинского лидера, направленные против президента Бразилии, уровень дипломатического представительства страны в Аргентине будет понижен до поверенного в делах.

Представитель Министерства иностранных дел Бразилии сообщил агентству Associated Press (AP), что с воскресенья Милей уже трижды назвал Лулу да Силву «вором».

По словам представителя ведомства, посол Бразилии в Буэнос-Айресе Жулиу Бителли, отозванный на родину в прошлом месяце, не вернется в Аргентину до тех пор, пока Милей продолжает делать «оскорбительные» заявления в адрес Лулы да Силвы.

Что произошло ранее?

Выступая 26 июля на съезде Либеральной партии в Сан-Паулу, Милей выразил поддержку бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару и резко раскритиковал Лулу да Силву, а также судью Верховного суда Александри ди Мораиса, который принял решение о домашнем аресте Болсонару.

Назвав решение о домашнем аресте Болсонару «незаконным», Милей заявил, что когда Лула находился в тюрьме, он без колебаний принимал иностранных лидеров. «Однако бразильская юстиция не позволила мне навестить моего друга, которого несправедливо держат под домашним арестом», - добавил он.

После этих обвинений со стороны аргентинского лидера Бразилия отозвала своего посла из Буэнос-Айреса.

2 августа Лула да Силва был вновь выдвинут своей Партией трудящихся (PT) кандидатом на президентских выборах, которые состоятся в октябре.

Милей, в свою очередь, открыто выступил против Лулы да Силвы и заявил о поддержке сенатора Флавиу Болсонару, сына бывшего президента Жаира Болсонару, в первом туре президентских выборов в Бразилии.

Имея в виду левые политические взгляды Лулы да Силвы, Милей заявил, что надеется на приход к власти в Бразилии правых сил. Он также подверг критике левых политиков, обвинив их в коррупции.

Первый тур президентских выборов в Бразилии состоится 4 октября. Согласно опросам, основная борьба ожидается между действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой и кандидатом правых сил сенатором Флавиу Болсонару.