Процесс назначения посла перерос в дипломатический кризис между США и Бразилией

Бразилия выразила недовольство в связи с аннулированием визы своего посла в Вашингтоне Процесс назначения посла перерос в дипломатический кризис между США и Бразилией

Правительство Бразилии выразило недовольство в связи с аннулированием визы своего посла в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро Виотти со стороны администрации США.

Пресс-служба президентской администрации Бразилии в письменном заявлении, предоставленном корреспонденту «Анадолу», изложила позицию бразильского правительства по данному вопросу.

В заявлении отмечается, что последнее решение администрации США противоречит соответствующим международным и дипломатическим нормам и является «абсолютно ошибочным».

Утверждается, что основания, на которых США обосновали решение об аннулировании визы посла Бразилии в Вашингтоне Виотти, являются ошибочными, содержится фраза: «Бразилия строго соблюдает нормы международного права».

В сообщении упоминается процесс назначения посла, переросший в дипломатический кризис между США и Бразилией, утверждается, что сначала США, нарушив дипломатические обычаи, обнародовали имя посла, которого планировали назначить в Бразилию.

С другой стороны, отмечено, что продолжается расследование в отношении двух американских чиновников, которым Бразилия до сих пор не предоставила разрешение на въезд, и что установлено: эти лица намеревались прибыть в страну с целью подвергнуть сомнению избирательную систему Бразилии.

«Следует напомнить, что индивидуальные санкции в отношении бразильских должностных лиц, в частности аннулирование виз в США на основании безосновательного утверждения о том, что бывший президент (Жаир) Болсонару подвергался политическим преследованиям, по-прежнему остаются в силе. В мае прошлого года во время визита в Вашингтон президент (Луис Инасио) Лула да Сильва, помимо прочего, лично обратился к президенту (Дональду) Трампу с просьбой отменить индивидуальные санкции», - говорится в документе.

Напряженность в отношениях между Бразилией и США

Позиция бразильского правительства, заключавшаяся в приостановке назначения кандидата Трампа на пост посла в Бразилиа Дэнни Переса до завершения выборов, которые состоятся 4 октября, привела к кризису в отношениях между двумя странами.

Помимо задержки утверждения кандидатуры упомянутого посла, Бразилия в прошлом месяце также отказала в выдаче виз помощнику по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США Райли Барнсу и одному из его высокопоставленных заместителей. Это решение было принято после появления сообщений о том, что американские дипломаты намеревались высказать критику в адрес президента Лулы или избирательного процесса.

Государственный департамент США, в свою очередь, опроверг эти утверждения, заявив, что визит двух дипломатов, запланированный на 27–30 июля для обсуждения вопросов честности выборов, свободы вероисповедания и свободы слова, носил рутинный характер, а обвинения в «плане саботажа выборов в демократической стране» являются безосновательными.

В ответ на эту ситуацию администрация США объявила об аннулировании визы посла Бразилии в Вашингтоне Виотти.

Государственный департамент США сообщил, что это решение было принято в рамках принципа взаимности в ответ на отказ Бразилии в прошлом месяце выдать визы двум американским дипломатам, а также на приостановку президентом США Дональдом Трампом процесса утверждения кандидата на пост посла.