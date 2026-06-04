Атака произошла несколько недель назад во время визита генерал-майора Рафи Мило и сопровождавшей его делегации в одну из оккупированных деревень на юге Ливана

БПЛА «Хезболлы» нанес удар по конвою командующего Северным военным округом Израиля Атака произошла несколько недель назад во время визита генерал-майора Рафи Мило и сопровождавшей его делегации в одну из оккупированных деревень на юге Ливана

Мишенью атаки, осуществленной «Хезболлой» с применением беспилотника на оптоволоконном управлении, стал военный конвой командующего Северным военным округом Израиля генерал-майора Рафи Мило, направлявшегося на юг Ливана. Об этом стало известно из заявления израильской армии.

Согласно сообщению, атака произошла во время визита генерал-майора Мило и сопровождавшей его делегации в одну из оккупированных деревень на юге Ливана.

Отмечается, что вскоре после того, как Мило и сопровождавшие его офицеры покинули свои автомобили, запущенный «Хезболлой» оптоволоконный дрон-камикадзе напрямую поразил одну из машин военного конвоя.

В армии Израиля сообщили, что атака произошла несколько недель назад, генерал Мило и члены сопровождавшей его военной делегации не пострадали.

Сообщается, что после данного инцидента командование израильской армии ужесточило меры безопасности во время посещения оккупированных районов на территории Ливана.

Между тем государственная телерадиокомпания Израиля KAN сообщила, что члены «Хезболлы» с помощью атак беспилотников начали применять тактику «охоты на командиров» на юге Ливана.

Стоит отметить, что израильская армия продолжает испытывать трудности с поиском эффективного и долгосрочного решения проблемы ударов беспилотников «Хезболлы» вдоль израильско-ливанской границы.



Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для противодействия атакам БПЛА в армии сформирована специальная группа из военных и гражданских специалистов, которая занимается разработкой постоянного решения этой проблемы.