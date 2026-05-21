Боливия объявила посла Колумбии «персоной нон грата»

Власти Боливии объявили посла Колумбии в Ла-Пасе Элизабет Гарсию Каррильо «персоной нон грата». Поводом для этого стали заявления президента Колумбии Густаво Петро, которые были расценены как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом говорится в сообщении МИД Боливии.

В боливийском ведомстве назвали неприемлемыми высказывания Петро, в связи с чем было принято решение объявить посла Каррильо «персоной нон грата».

«Это решение продиктовано необходимостью соблюдения принципов суверенитета, невмешательства во внутренние дела и взаимного уважения между государствами. Эти принципы являются краеугольным камнем международного сосуществования и дипломатических отношений между суверенными государствами. Данная ситуация не отражает дружеские, уважительные и партнерские отношения между народами Боливии и Колумбии, а также противоречит глубоким историческим связям между двумя странами», - говорится в сообщении.

При этом в МИД Боливии подчеркнули, что решение не означает разрыва дипломатических отношений с Колумбией. Отношения дружбы и сотрудничества между народами двух стран будут сохранены.

Внутренние политические и социальные проблемы Боливии должны решаться в рамках конституционных и демократических механизмов, без вмешательства извне, добавили в ведомстве .

Президент Колумбии Густаво Петро в заявлении от 17 мая упомянул протесты и блокирование дорог, организованные крестьянскими группами, Боливийским рабочим центром (COB) и сторонниками бывшего президента Эво Моралеса, которые требовали отставки президента Родриго Паса. Происходящее в Боливии он назвал «народным восстанием против геополитического высокомерия».

Ранее сообщалось, что число задержанных в столкновениях между протестующими, требующими отставки правительства Боливии, и силами безопасности достигло 120 человек.

Протесты, продолжающиеся уже две недели на фоне тяжелейшего за последние 40 лет экономического кризиса в Боливии, сопровождались столкновениями силовиков с демонстрантами, требующими отставки президента Паса.