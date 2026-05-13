Утром в порту Ege Port пришвартовались суда «Arcadia» под флагом Бермудских островов, «Aida Blu» под флагом Италии и «Odyssey Of The Seas» под флагом Багамских островов

Более 9 тыс. туристов прибыли в турецкий Кушадасы на трех круизных лайнерах Утром в порту Ege Port пришвартовались суда «Arcadia» под флагом Бермудских островов, «Aida Blu» под флагом Италии и «Odyssey Of The Seas» под флагом Багамских островов

В район Кушадасы провинции Айдын, входящий в число важных круизных направлений Турции, прибыло 9 132 туриста на борту трех круизных лайнеров.

Утром в порту Ege Port пришвартовались суда «Arcadia» под флагом Бермудских островов, «Aida Blu» под флагом Италии и «Odyssey Of The Seas» под флагом Багамских островов.

Часть пассажиров, большинство из которых составили туристы из США, отправилась на экскурсии в древний город Эфес и Дом Девы Марии. Другие туристы посетили центр региона и совершили покупки.