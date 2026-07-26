Более 715 тысяч человек эвакуированы в Китае из-за тайфуна "Ноул" Власти предупреждают об угрозе наводнений и оползней

Более 715 тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы после выхода тайфуна "Ноул" на побережье южной китайской провинции Гуандун. Из-за стихии нарушено движение поездов и авиасообщение.

Как сообщает газета Global Times, тайфун "Ноул" достиг побережья уезда Хуэйдун провинции Гуандун.

Из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных тайфуном, были отменены многочисленные железнодорожные рейсы, также возникли перебои в работе авиасообщения.

Власти сообщили о повышении уровня экстренного реагирования и эвакуации более 715 тысяч человек в безопасные районы.

Жителям рекомендовано следить за официальными предупреждениями, без крайней необходимости не совершать поездок, а также соблюдать повышенную осторожность в связи с угрозой оползней, внезапных наводнений, разлива рек и подтоплений.

По данным Национального метеорологического центра Китая, после выхода на сушу тайфун "Ноул" продолжит движение вглубь страны, вызвав сильные дожди и порывистый ветер в провинциях Цзянси, Хунань и Хубэй. Ожидается, что осадки сохранятся как минимум до 28 июля.