Более 53 тысяч нелегальных мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко Испанские власти продолжают усиливать меры безопасности и призывают оставшихся мигрантов покинуть территорию анклава

Около 53 тысяч нелегальных мигрантов, проникших в испанский анклав Сеута (Себта) в Северной Африке, добровольно вернулись в Марокко.

Как сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах, процесс добровольного возвращения мигрантов из Сеуты в Марокко продолжается.

По оценкам, число нелегальных мигрантов, добровольно покинувших Сеуту и вернувшихся в Марокко, уже превысило 53 тысячи человек.

Первоначально правительство Испании оценивало число мигрантов, незаконно прибывших в автономный город, примерно в 50 тысяч человек, тогда как местные власти Сеуты заявляли, что их количество достигло 60 тысяч.

Тем временем сотрудники Национальной полиции, местной полиции и военнослужащие проводят разъяснительную работу с мигрантами, остающимися в различных районах Сеуты, призывая их добровольно вернуться в Марокко.

Полиция усилила меры в отношении отказавшихся покинуть Сеуту

Минувшей ночью полиция усилила меры безопасности в различных районах Сеуты для выявления мигрантов, которые не желают добровольно возвращаться в Марокко.

Правоохранители направляют мигрантов к пограничному пункту Тарахаль для возвращения на территорию Марокко.

Что произошло

В четверг, 30 июля, правоохранительные органы пресекли попытку более 800 нелегальных мигрантов вплавь добраться до Сеуты с побережья марокканского города Фнидек.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство задействовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.

На фоне роста числа попыток нелегального проникновения в Сеуту испанские власти приняли решение направить в регион подразделения вооруженных сил для обеспечения безопасности.

По данным правительства Испании, за последние 24 часа более 49 тысяч человек пересекли границу Сеуты вплавь или пешком.