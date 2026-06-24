Более 500 младенцев и матерей погибли или пострадали из-за халатности в больницах Англии После публикации доклада представители больниц признали ответственность и пообещали провести реформы

В больницах города Ноттингем в Англии более 500 матерей и младенцев погибли или пострадали из-за нарушений при оказании родовспомогательной помощи, ненадлежащего ухода и системных сбоев.

Газета The Guardian сообщила, что специалист в сфере акушерской помощи Донна Окенден подготовила всеобъемлющий и независимый доклад о работе родильных служб в Ноттингеме.

Согласно докладу, который называют «крупнейшим родильным скандалом» в истории Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), более 500 матерей и младенцев в больницах Ноттингема пострадали или погибли из-за недостаточного ухода, халатности и системных ошибок.

В больницах Университета Ноттингема в течение 13 лет в общей сложности 444 женщины и 76 новорожденных столкнулись с последствиями, которые, как указывается, «потенциально можно было предотвратить». Установлено, что новорожденные получали ненадлежащий уход, а при ином подходе им можно было бы избежать вреда.

Выводы доклада крайне тревожны

Комментируя доклад, в котором были изучены случаи мертворождения, смерти новорожденных, материнской смертности и тяжелых травм за период с 2012 по 2025 год и который затронул около 2,5 тысячи семей, Окенден заявила, что его выводы являются крайне тревожными.

По словам Окенден, младшие сотрудники боялись высказывать свои опасения. Она также заявила, что в больницах на первый план ставилась институциональная репутация.

После публикации доклада, вызвавшего широкий резонанс в Великобритании, представители больниц Университета Ноттингема выступили с письменным заявлением.

«Мы приносим безусловные извинения женщинам и их семьям, которые пострадали, пережили утрату, травму или страдания во время получения помощи в наших учреждениях», - говорится в заявлении.

В заявлении также была признана ответственность и дано обещание провести реформы в сфере предоставления услуг.

В своем независимом докладе, опубликованном в 2022 году, Окенден также указывала, что в Англии в период с 2000 по 2019 год из-за ненадлежащего ухода погибли 201 младенец и 9 матерей.