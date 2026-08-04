Более 5 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в канадской Британской Колумбии Сильный ветер способствовал распространению огня, власти предупреждают о сохраняющемся риске новых возгораний

Более 5 тыс. человек были эвакуированы в канадской провинции Британская Колумбия из-за лесных пожаров, которые усилились в минувшие выходные.

Как сообщает телеканал CBC News, лесные пожары в Британской Колумбии стали распространяться интенсивнее под воздействием сильного ветра.

Из-за пожаров, охвативших различные районы провинции, были эвакуированы более 5 тыс. человек, а движение по ряду автомобильных дорог было перекрыто.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям округа Оканаган сообщили, что лесной пожар, обнаруженный в субботу в районе ручья Куилпитук (Quilpituk Creek), распространился на площадь 550 гектаров.

В связи с этим распоряжение об обязательной эвакуации было выдано для более чем 2 тыс. объектов недвижимости, еще свыше 400 объектов находятся в зоне действия предупреждения о возможной эвакуации.

Власти также сообщили, что в зону обязательной эвакуации включен район Caesars Landing, расположенный у озера Оканаган.

В заявлении отмечается, что специалисты продолжают внимательно следить за развитием пожара и погодными условиями. Действующие распоряжения об эвакуации пока отменять не планируется, при необходимости могут быть введены дополнительные приказы или предупреждения.

По данным Службы лесных пожаров Британской Колумбии, площадь возгорания в районе Северный Оканаган за выходные увеличилась более чем в два раза — примерно с 10 до 26 квадратных километров. В связи с этим зона обязательной эвакуации была расширена.

Также сообщается, что по состоянию на воскресенье за последние 24 часа на территории провинции возник 31 новый лесной пожар, девять из которых удалось ликвидировать.

В ведомстве отметили, что ожидаемое снижение температуры воздуха, повышение влажности и ослабление ветра должны способствовать замедлению распространения огня. Вместе с тем из-за засухи, затронувшей растительность, сохраняется высокий риск возникновения новых очагов возгорания.