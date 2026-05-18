Более 260 израильтян устроили провокацию во дворе мечети «Аль-Акса»

Израильтяне, узурпировавшие палестинские земли, под охраной полиции совершили набег на мечеть «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как сообщило WAFA, 263 израильтянина в сопровождении силовиков вошли ворвались на территорию третьей святыни Ислама через ворота «Аль-Магариба».

Израильтяне совершили талмудические обряды во дворе «Аль-Аксы», демонстрируя провокационные действия. Полиция на время набега ввела ограничения на передвижение палестинцев в пределах святыни.

Сообщается, что в последнее время случаи таких набегов израильтян на «Аль-Аксу» участились.



Палестинцы подчеркивают, что целью правонарушений Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме, особенно в отношении мечети «Аль-Акса», является подрыв исторической и исламской идентичности города.