В регионе продолжается тушение лесного пожара, возникшего на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы»

Более 200 человек эвакуировали из детского лагеря из-за пожара в казахстанской области Абай В регионе продолжается тушение лесного пожара, возникшего на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы»

Из детского оздоровительного лагеря, расположенного неподалеку от лесного пожара в Бородулихинском районе казахстанской области Абай, в целях безопасности эвакуировали 190 детей и 20 взрослых, сообщает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акимата Бородулихинского района области Абай, решение принято превентивно несмотря на то, что прямой угрозы распространения огня на территорию лагеря нет.

«В целях обеспечения безопасности из детского оздоровительного лагеря, расположенного вблизи очага возгорания, эвакуированы 190 детей и 20 взрослых. Ситуация находится под постоянным контролем, угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения нет», — сообщили в пресс-службе акимата Бородулихинского района.

Ранее сообщалось, что в области Абай продолжается тушение лесного пожара, возникшего на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

Возгорание зарегистрировали утром 16 июля в 57 квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала резервата.

К ликвидации пожара были привлечены сотрудники государственной лесной охраны, подразделения ДЧС, спецтехника и авиация.

«В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации лесного пожара. Ситуация находится под контролем», — сообщили в государственном лесном природном резервате «Семей орманы».

По данным специалистов, тушение осложняют высокая температура воздуха — до +34 градусов и V класс пожарной опасности. Скорость северо-западного ветра составляет 4 м/с с порывами до 8 м/с.