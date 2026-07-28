Более 170 израильтян совершили рейд на мечеть Аль-Акса Израильтяне провели во дворе мечети Аль-Акса различные талмудические религиозные обряды

Более 170 израильтян, незаконно заселяющих оккупированные палестинские территории, совершили рейд на территорию мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, группа израильтян вошла на территорию комплекса под охраной израильских военных.

По данным местных источников, после вторжения более 170 человек провели во дворе мечети Аль-Акса различные талмудические религиозные обряды.