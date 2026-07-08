Более половины экспорта турецкого ОПК за последний год пришлось на страны НАТО Управление оборонной промышленности Турции сообщило, что за последние 12 месяцев экспорт продукции оборонной и авиационной отраслей превысил 11 млрд долларов

За последние 12 месяцев экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности Турции превысил 11 млрд долларов, при этом около 56% поставок пришлось на страны НАТО. Об этом сообщила администрация оборонной промышленности при Президенте Турции (SSB).

В заявлении, опубликованном в аккаунте SSB в социальных сетях, была дана оценка текущим возможностям турецкой оборонной промышленности, реализуемым проектам и международному сотрудничеству.

В заявлении отмечается, что SSB координирует экосистему оборонной промышленности, включающую более 4 тысяч компаний, вокруг общих целей. Также сообщается, что одновременно реализуется более 1400 проектов. Кроме того, подчеркивается, что благодаря проводимой ведомством дипломатии в сфере оборонной промышленности национальные компетенции Турции трансформируются в глобальные партнерства.

«За последние 12 месяцев объем нашего экспорта в сфере оборонной и авиационной промышленности превысил 11 млрд долларов, при этом около 56% поставок было осуществлено в страны НАТО», - говорится в заявлении, где был сделан акцент на стратегическом росте экспортных показателей сектора

В SSB отметили, что турецкий ОПК является надежным партнером для дружественных и союзных стран, поставляя широкий спектр продукции от беспилотников и учебно-тренировочных реактивных самолетов до командно-контрольных центров, военного программного обеспечения, морских и наземных платформ, а также технологий радиоэлектронной борьбы. В ведомстве также подчеркнули, что экспортная стоимость одного килограмма продукции достигла уровня, в 40 раз превышающего средний показатель по Турции, что свидетельствует о высоком уровне производства высокотехнологичной продукции. В завершение SSB выразило благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его видение и политическую волю.