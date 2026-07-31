Более половины нелегальных мигрантов, перебравшихся из Марокко в испанский город Сеута, вернулись обратно

Sinan Doğan, Marina Mussa
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
Более половины из примерно 50 тыс. нелегальных мигрантов, незаконно перебравшихся в испанскую Сеуту вернулись в Марокко.
Министерство внутренних дел Испании оценивает, что с утра до 13:30 более 25 тыс. мигрантов покинули Сеуту и вернулись в Марокко.
Тысячи нелегальных мигрантов, большинство из которых составляют молодые мужчины, после того как осознали отсутствие перспектив получить легальный статус в Испании, провели ночь под открытым небом в Сеуте, а в пятницу начали возвращаться в Марокко.
В то же время небольшие группы нелегальных мигрантов продолжают перебираться в Сеуту, преодолевая волнолом, окружающий побережье Фнидека, либо вплавь, не встречая сопротивления со стороны марокканских сил безопасности.
Полиция пытается разогнать молодых людей, собравшихся на холмах непосредственно у границы, с помощью слезоточивого газа и водометов.
Из-за бросания камней и поджогов автомобилей в течение ночи приграничный район был закрыт для движения и по-прежнему остается перекрытым.
В городе Фнидек не открылись магазины
Фнидек встретил утро хаосом и улицами, покрытыми мусором. Сотни человек провели ночь на улицах, а большинство магазинов не открыли свои ставни.
Один из местных предпринимателей сообщил агентству EFE, что они не открыли магазин, поскольку опасаются, что напряженность может привести к насилию и вандализму.
Что произошло?
В четверг, 30 июля, были предприняты меры против более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся вплавь перебраться с побережья марокканского города Фнидек в Сеуту - испанскую территорию в Северной Африке.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизовало все имеющиеся ресурсы в связи с произошедшим.
На фоне увеличения числа попыток нелегального проникновения в Сеуту правительство Испании приняло решение разместить в регионе военнослужащих для обеспечения безопасности.
Испания сообщила, что за последние 24 часа число людей, перебравшихся в Сеуту вплавь или пешком, предположительно превысило 49 тыс.