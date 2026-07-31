Полиция пытается разогнать людей у границы с помощью слезоточивого газа и водометов

Более половины нелегальных мигрантов, перебравшихся из Марокко в испанский город Сеута, вернулись обратно Полиция пытается разогнать людей у границы с помощью слезоточивого газа и водометов

Более половины из примерно 50 тыс. нелегальных мигрантов, незаконно перебравшихся в испанскую Сеуту вернулись в Марокко.

Министерство внутренних дел Испании оценивает, что с утра до 13:30 более 25 тыс. мигрантов покинули Сеуту и вернулись в Марокко.

Тысячи нелегальных мигрантов, большинство из которых составляют молодые мужчины, после того как осознали отсутствие перспектив получить легальный статус в Испании, провели ночь под открытым небом в Сеуте, а в пятницу начали возвращаться в Марокко.

В то же время небольшие группы нелегальных мигрантов продолжают перебираться в Сеуту, преодолевая волнолом, окружающий побережье Фнидека, либо вплавь, не встречая сопротивления со стороны марокканских сил безопасности.

Полиция пытается разогнать молодых людей, собравшихся на холмах непосредственно у границы, с помощью слезоточивого газа и водометов.

Из-за бросания камней и поджогов автомобилей в течение ночи приграничный район был закрыт для движения и по-прежнему остается перекрытым.

В городе Фнидек не открылись магазины

Фнидек встретил утро хаосом и улицами, покрытыми мусором. Сотни человек провели ночь на улицах, а большинство магазинов не открыли свои ставни.

Один из местных предпринимателей сообщил агентству EFE, что они не открыли магазин, поскольку опасаются, что напряженность может привести к насилию и вандализму.

Что произошло?

В четверг, 30 июля, были предприняты меры против более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся вплавь перебраться с побережья марокканского города Фнидек в Сеуту - испанскую территорию в Северной Африке.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизовало все имеющиеся ресурсы в связи с произошедшим.

На фоне увеличения числа попыток нелегального проникновения в Сеуту правительство Испании приняло решение разместить в регионе военнослужащих для обеспечения безопасности.

Испания сообщила, что за последние 24 часа число людей, перебравшихся в Сеуту вплавь или пешком, предположительно превысило 49 тыс.