Премьер Радев считает, что решение конфликта заключается не в затягивании войны военными средствами, а в мощной дипломатической инициативе, которая положит конец столкновениям

Болгария не присоединится к «Коалиции желающих» Премьер Радев считает, что решение конфликта заключается не в затягивании войны военными средствами, а в мощной дипломатической инициативе, которая положит конец столкновениям

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не присоединится к «Коалиции желающих», выступающей за продолжение финансовой и военной поддержки Украины, и подчеркнул, что конфликт необходимо урегулировать дипломатическими средствами.

Радев, принявший участие в праздновании Национального дня Франции (Дня взятия Бастилии) в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, в беседе с журналистами сообщил, что получил приглашение присоединиться к коалиции, однако Болгария не будет участвовать в этой инициативе.

«Место Болгарии не в коалиции, выступающей за продолжение финансовой и военной поддержки Украины. Потому что мы не оказываем такого рода помощь. Мы считаем, что решение этого конфликта заключается не в затягивании войны военными средствами, а в мощной дипломатической инициативе, которая положит конец столкновениям», - сказал он.

Коалиция желающих по вопросам Украины была создана в марте 2025 года под руководством Великобритании и Франции с целью обеспечения прочного и справедливого мира в Украине на основе гарантий безопасности для этой страны. В состав коалиции, большинство членов которой составляют европейские страны, входит более 30 участников.