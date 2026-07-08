Соответствующий меморандум был подписан на полях саммита НАТО в Анкаре

Болгария закупит у Бельгии и Нидерландов семь кораблей противоминной обороны Соответствующий меморандум был подписан на полях саммита НАТО в Анкаре

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов подписал меморандум о взаимопонимании по закупке семи кораблей противоминной обороны у Бельгии и Нидерландов.

Как сообщили в Министерстве обороны Болгарии, документ был подписан в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре совместно с министром обороны Бельгии Тео Франкеном и министром обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус.

По словам Стоянова, безопасность Черного моря имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности, а Болгария стремится оставаться надёжным союзником, вносящим вклад в укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО.

Министр подчеркнул, что приобретение семи кораблей противоминной обороны у военно-морских сил Бельгии и Нидерландов значительно усилит морские оборонные возможности Болгарии.

«Эти корабли укрепят наш вклад в Черноморскую группу по противоминным мерам (MCM Black Sea) и усилят общий оборонный потенциал восточного фланга Альянса», — заявил Стоянов.