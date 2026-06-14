Боевой самолет ВВС США разбился во время учебного полета

Emirhan Demir, Nariman Mehdiyev
14 Июня 2026•Обновить: 14 Июня 2026
В американском штате Вашингтон во время планового учебного полета разбился военный самолет.
Как сообщает телеканал NBC News, истребитель типа «F/A-18 Super Hornet», базирующийся на авиабазе морской пехоты Мирамар в западном штате Калифорния, поднялся в воздух для выполнения планового учебного полета.
Во время полета самолет упал в лесистой местности недалеко от озера в штате Вашингтон на северо-западе страны.
Пилот, спасшийся с помощью катапультного кресла, был доставлен в больницу.
Для тушения пожара, возникшего в лесу в результате аварии, в район были направлены пожарные бригады.
Начато расследование причин аварии.