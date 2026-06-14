Пилот, спасшийся с помощью катапультного кресла, был доставлен в больницу

Боевой самолет ВВС США разбился во время учебного полета Пилот, спасшийся с помощью катапультного кресла, был доставлен в больницу

В американском штате Вашингтон во время планового учебного полета разбился военный самолет.

Как сообщает телеканал NBC News, истребитель типа «F/A-18 Super Hornet», базирующийся на авиабазе морской пехоты Мирамар в западном штате Калифорния, поднялся в воздух для выполнения планового учебного полета.

Во время полета самолет упал в лесистой местности недалеко от озера в штате Вашингтон на северо-западе страны.

Пилот, спасшийся с помощью катапультного кресла, был доставлен в больницу.

Для тушения пожара, возникшего в лесу в результате аварии, в район были направлены пожарные бригады.

Начато расследование причин аварии.