Бишкек принял III Молодежный форум ШОС по развитию туризма Участники форума обсудили развитие туристической отрасли на пространстве ШОС

На территории Государственного природного парка «Ала-Арча» в Бишкеке прошел III Молодежный форум по развитию туризма государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстан в пятницу, 17 июля.

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, Госагентства по развитию туризма, государственных органов, молодежных организаций, туристической отрасли, экспертного сообщества, а также официальные делегации государств – членов ШОС.

В ходе форума участники обсудили развитие туристической отрасли на пространстве ШОС, повышение качества туристических услуг и продвижение туристического потенциала стран-участниц. Особое внимание было уделено развитию экологического, горного и культурного туризма, молодежным инициативам, а также цифровизации отрасли.

Одной из ключевых инициатив стало предложение создать единую цифровую туристическую платформу ШОС, которая объединит календарь мероприятий и данные о туристических потоках. Участники также подчеркнули важность упрощения визовых процедур для расширения туристических обменов между государствами – членами организации.

Кроме того, на форуме отметили высокий инвестиционный потенциал туристической отрасли Кыргызстана. По мнению участников, дальнейшему развитию сферы будут способствовать поддержка экотуризма, академических обменов, проведение информационных туров и внедрение современных маркетинговых инструментов.

Отдельный блок дискуссии был посвящен роли молодежи в развитии туризма. Участники подчеркнули, что молодые специалисты активно предлагают инновационные проекты и новые подходы к развитию отрасли, а образовательные программы и деятельность молодежного совета ШОС укрепляют международное сотрудничество.

По итогам форума представители секретариата ШОС подтвердили готовность содействовать реализации перспективных проектов и инициатив, направленных на дальнейшее развитие туризма и молодежного сотрудничества на пространстве организации.

