Билл Гейтс и сотрудники его фонда около 30 раз встречались с Эпштейном в 2011–2014 годах Встречи проводились в попытке привлечь финансирование для глобальных проектов фонда

Расследование, проведенное американской юридической фирмой WilmerHale, показало, что в период с 2011 по 2014 год множество сотрудников Фонда Билла Гейтса, включая самого Билла Гейтса, встречались с миллиардером Джеффри Эпштейном около 30 раз.



Эпштейн, которого обвинили в создании сети сексуальной эксплуатации и вовлечении несовершеннолетних девочек в проституцию, был найден мертвым в тюремной камере.



В отчете WilmerHale, подготовленном по запросу Фонда Билла Гейтса по итогам расследования, продолжавшегося около пяти месяцев, говорится, что были опрошены более 50 нынешних и бывших сотрудников фонда. В интервью также принял участие сам Билл Гейтс, кроме того, была проведена всесторонняя проверка документов.



Согласно отчету, Джеффри Эпштейн был представлен Биллу Гейтсу и руководству фонда в 2011 году. Основой для установления контактов стала идея создания «донорского фонда», предназначенного для привлечения пожертвований от состоятельных доноров на реализацию глобальных проектов в сфере здравоохранения. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с одной из неправительственных организаций, получавших гранты от фонда.



В документе отмечается, что в период с 2011 по 2014 год был организован ряд встреч, а в декабре 2014 года в доме Эпштейна на Манхэттене состоялся завтрак с участием Билла Гейтса, сотрудников фонда и потенциальных доноров.

Расследование также установило, что в 2011–2014 годах десять руководителей и сотрудников фонда, включая Билла Гейтса, провели с Эпштейном около 30 встреч. Отмечается, что одна из встреч прошла на территории кампуса фонда, тогда как некоторые другие состоялись в квартире Эпштейна на Манхэттене. Согласно отчету, основными темами переговоров стали инициатива по созданию донорского фонда, стратегия борьбы с полиомиелитом, взаимодействие с донорами, а также знакомство с Международным институтом мира (IPI).



При этом каких-либо свидетельств незаконной деятельности в ходе расследования обнаружено не было.



В отчете также подчеркивается, что к моменту начала общения с Эпштейном в 2011 году Билл Гейтс уже был осведомлен о его репутации и понимал связанные с этим репутационные риски, поскольку Эпштейн к тому времени уже был осужден за сексуальные преступления. Кроме того, сотрудники фонда неоднократно доводили до сведения высшего руководства и самого Гейтса информацию о потенциальных рисках сохранения отношений с Эпштейном.

Расследование также установило, что двое сотрудников фонда без ведома Билла Гейтса и руководства организации передавали Эпштейну конфиденциальную информацию и электронную переписку. В отчете отмечается, что подобные действия являлись нарушением внутренней политики фонда.

- Дело Джеффри Эпштейна

Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в сексуальном насилии в отношении десятков несовершеннолетних девочек, самой младшей из которых было 14 лет, а также в организации сети сексуальной эксплуатации и проституции, был найден мертвым в своей камере в исправительном центре Манхэттена в Нью-Йорке 10 августа 2019 года.

В опубликованных судебных документах по делу Эпштейна упоминались такие известные личности, как принц Эндрю, президент США Дональд Трамп, бывший президент США Билл Клинтон, бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, бывший вице-президент США Эл Гор, актер Кевин Спейси, певец Майкл Джексон, иллюзионист Дэвид Копперфильд, адвокат Алан Дершовиц и бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон.

По итогам расследования Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с Министерством юстиции США заявило, что не обнаружило доказательств существования так называемого «списка клиентов» с участием знаменитостей.

Кроме того, следствие пришло к выводу, что Эпштейн, смерть которого ранее связывали с возможным убийством с целью сокрытия преступлений, предположительно затрагивавших правительственных чиновников, знаменитостей и представителей бизнеса, в действительности покончил с собой в тюремной камере.

