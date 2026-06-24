Миллиардер не исключил, что мог находиться в одном помещении с пострадавшими

Билл Гейтс заявил, что никогда не вступал в контакт с жертвами Эпштейна Миллиардер не исключил, что мог находиться в одном помещении с пострадавшими

Сооснователь Microsoft и бывший гендиректор компании Билл Гейтс заявил, что никогда не вступал в контакт с жертвами миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в организации сети принуждения несовершеннолетних к проституции и найденного мертвым в тюремной камере

При этом на закрытых слушаниях в Комитете по надзору Палаты представителей Гейтс допустил, что мог находиться в одном помещении с пострадавшими — в силу формата деловых встреч, на которых среди присутствующих могли быть сотрудницы Эпштейна.

Как сообщает CNN, в распоряжении журналистов попали новые подробности закрытых показаний Гейтса, данных им комитету.

Предприниматель признал, что после одной из встреч на борту самолета Эпштейна видел нескольких женщин-сотрудниц, и не исключил, что «мог находиться в присутствии жертв».

Ранее бывшая помощница Джеффри Эпштейна Лесли Грофф, проработавшая с ним около 18 лет, заявила, что не знала о его преступлениях, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, и назвала его «мастером манипуляций». Грофф дала показания в рамках расследования Комитета по надзору Палаты представителей США.

По ее словам, отношения с Эпштейном носили исключительно профессиональный характер. Она утверждает, что не считала необходимым знать детали деятельности Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, поскольку это не входило в круг ее обязанностей.

Грофф рассказала, что в качестве помощницы организовывала встречи Эпштейна со знаменитостями, учеными и политиками. Кроме того, во время его пребывания в Нью-Йорке она занималась планированием ежедневных массажных сеансов, а также организацией поездок женщин, связанных с Эпштейном.

Дело Джеффри Эпштейна

Джеффри Эпштейн обвинялся в сексуальном насилии над десятками несовершеннолетних девушек, некоторым из которых было всего 14 лет, а также в создании сети сексуальной эксплуатации.

10 августа 2019 года он был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме Manhattan Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке, где содержался под стражей.

В опубликованных судебных документах по делу Эпштейна фигурировали имена ряда известных лиц, включая бывшего принца Эндрю, президента США Дональда Трампа, бывшего президента США Билла Клинтона, бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака, бывшего вице-президента США Альберта Гора, актера Кевина Спейси, певца Майкла Джексона, иллюзиониста Дэвида Копперфильда, адвоката Алана Дершовица и бывшего губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Министерство юстиции США по итогам совместной проверки заявили, что не обнаружили доказательств существования так называемого «списка клиентов» Эпштейна. Ведомства также пришли к выводу, что Эпштейн покончил с собой в камере, а не был убит в рамках предполагаемого сокрытия информации о лицах, которые могли быть причастны к его преступлениям.