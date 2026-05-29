Беспилотник врезался в жилой дом в Румынии у границы с Украиной, пострадали два человека В результате инцидента возник пожар, около 70 жителей были эвакуированы, сообщили румынские власти

БУХАРЕСТ (АА) - Беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац на юго-востоке страны недалеко от границы с Украиной, в результате чего пострадали два человека и возник пожар, сообщили власти в пятницу.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщил в Facebook, что дрон врезался в многоквартирный дом на уровне 10-го этажа, после чего были эвакуированы около 70 человек.

«В ночь с 28 на 29 мая Российская Федерация возобновила атаки беспилотниками по гражданским и инфраструктурным объектам на территории Украины вблизи речной границы с Румынией», — говорится в заявлении МИД страны.

В министерстве сообщили, что дрон отслеживался радарами до момента падения на жилое здание.

«Беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, отслеживался радарами в южной части города Галац и упал на крышу жилого дома, после чего начался пожар», — говорится в сообщении.

Власти Румынии заявили, что военно-воздушные силы страны были подняты по тревоге после обнаружения беспилотников рядом с воздушным пространством страны. На место происшествия были направлены экстренные службы, полиция и сотрудники спецслужб.

Кроме того, власти распространили экстренные предупреждения для жителей соседних уездов Тулча и Брэила.

«Ситуация остается динамичной, мы будем возвращаться с новой информацией и официальными данными по мере их поступления», — отметили в министерстве.