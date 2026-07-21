Берлин и Баку обсудили двустороннее сотрудничество

Abdulrahman Yusupov
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
21 июля в Берлине состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе.
Как сообщают азербайджанские госСМИ, Франк-Вальтер Штайнмайер охарактеризовал Азербайджан и Германию как остров стабильности на фоне событий, происходящих в мире и регионе.
Президент Германии особо отметил роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы.
Коснувшись роли Баку в энергетической безопасности Европы, Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан уже экспортирует газ в Германию и Австрию.
В ходе беседы было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Германией носят дружественный характер, подчеркнуто наличие широких возможностей для развития экономических и деловых связей, выражена уверенность в том, что этот визит главы азербайджанского государства в Германию придаст серьезный импульс развитию двустороннего сотрудничества.
Было подчеркнуто значение «Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия», которую в ходе этого визита подпишут Ильхам Алиев и канцлер Фридрих Мерц. Документ закрепит стратегический характер азербайджано-германских отношений.
На встрече было напомнено о визите президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку, в этом контексте отмечено развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.
В ходе беседы были затронуты значимость Среднего коридора и важная роль Азербайджана в его развитии, состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.
21 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в резиденцию Villa Borsig в Берлине для встречи с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретил главу азербайджанского государства.
Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге.
Затем состоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в формате «один на один».
21 июля в Берлине также состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в формате «один на один».
-В Берлине подписаны азербайджано-германские документы
21 июля в Берлине состоялась церемония подписания германо-азербайджанских документов.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц подписали «Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия».
На мероприятии также была подписана Совместная декларация о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета.