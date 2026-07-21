Берлин и Баку обсудили двустороннее сотрудничество Состоялась встреча президентов Азербайджана и ФРГ

21 июля в Берлине состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, Франк-Вальтер Штайнмайер охарактеризовал Азербайджан и Германию как остров стабильности на фоне событий, происходящих в мире и регионе.

Президент Германии особо отметил роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы.

Коснувшись роли Баку в энергетической безопасности Европы, Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан уже экспортирует газ в Германию и Австрию.

В ходе беседы было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Германией носят дружественный характер, подчеркнуто наличие широких возможностей для развития экономических и деловых связей, выражена уверенность в том, что этот визит главы азербайджанского государства в Германию придаст серьезный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Было подчеркнуто значение «Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия», которую в ходе этого визита подпишут Ильхам Алиев и канцлер Фридрих Мерц. Документ закрепит стратегический характер азербайджано-германских отношений.

На встрече было напомнено о визите президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку, в этом контексте отмечено развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В ходе беседы были затронуты значимость Среднего коридора и важная роль Азербайджана в его развитии, состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.

21 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в резиденцию Villa Borsig в Берлине для встречи с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретил главу азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге.

Затем состоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в формате «один на один».

21 июля в Берлине также состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в формате «один на один».



-В Берлине подписаны азербайджано-германские документы

21 июля в Берлине состоялась церемония подписания германо-азербайджанских документов.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц подписали «Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия».

На мероприятии также была подписана Совместная декларация о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета.