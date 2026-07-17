Согласно сообщению, танкер был захвачен сомалийскими пиратами у побережья провинции Хадрамаут, примерно в 26 морских милях от берега

Береговая охрана Йемена сообщила о захвате сомалийскими пиратами танкера в Аденском заливе Согласно сообщению, танкер был захвачен сомалийскими пиратами у побережья провинции Хадрамаут, примерно в 26 морских милях от берега

Инцидент, о котором ранее проинформировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) как о проникновении «неуполномоченных лиц» на борт судна в Аденском заливе, на самом деле является захватом нефтяного танкера ASANA сомалийскими пиратами. Об этом говорится в сообщении Береговой охраны Йемена.

Согласно сообщению, танкер был захвачен сомалийскими пиратами у побережья провинции Хадрамаут, примерно в 26 морских милях от берега.

После получения сигнала о происшествии оперативный центр Береговой охраны инициировал координацию действий с международными партнерами и морскими службами, действующими в регионе. Ситуация вокруг судна и развитие событий находятся под постоянным наблюдением, - говорится в сообщении.

Отмечается, что к танкеру были направлены морские силы, включая катер Береговой охраны Йемена, одновременно за судном ведется наблюдение с воздуха.

По предварительным данным, в районе капитанского мостика был замечен один человек. Сам танкер медленно движется в юго-восточном направлении — к побережью Сомали, - сообщили в Береговой охране Йемена, указав на то, что за развитием ситуации ведется пристальное наблюдение в координации с международными партнерами.

При этом информации о государстве флага, под которым шел танкер, не приводится.

Ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании сообщили, что «неуполномоченные лица» поднялись на борт судна в Аденском заливе, следовавшего в восточном направлении примерно в 65 морских милях от йеменского города Эль-Мукалла. Кроме того, UKMTO заявило о начале расследования инцидента.