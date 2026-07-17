Бельгия: число летальных исходов из-за жары превысило 2 тыс.

Şerife Çetin, Olga Keskin
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
Число летальных исходов в период аномальной жары, наблюдавшейся в Бельгии в конце июня — начале июля, превысило нормальный уровень более чем на 2 тыс. человек.
Согласно данным Бельгийского института здравоохранения Sciensano, смертность, связанная с высокими температурами, продолжала расти даже после окончания периода жары.
Sciensano пересмотрел опубликованные на прошлой неделе данные за период с 18 июня по 3 июля, повысив показатель с 47,8% до 48%. По обновленным данным, за этот период из-за жары было зафиксировано более 2 тысяч дополнительных смертей.
По данным Sciensano, наиболее пострадавшим регионом стала Валлония.
Там смертность превысила обычный уровень на 77%, в целом было зарегистрировано 1059 дополнительных смертей. В Брюссельском столичном регионе зафиксировано 188 дополнительных смертей, во Фламандском регионе (Фландрия) — 768.
Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, из-за жары было зарегистрировано 1747 дополнительных смертей, а уровень избыточной смертности составлял 47,8%.
Во время сильной волны жары в августе 2020 года в Бельгии было зарегистрировано 1557 дополнительных смертей, а уровень избыточной смертности составил 37,5%.