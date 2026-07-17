Это стало самым высоким ростом смертности из-за жары с 2000 года

Бельгия: число летальных исходов из-за жары превысило 2 тыс. Это стало самым высоким ростом смертности из-за жары с 2000 года

Число летальных исходов в период аномальной жары, наблюдавшейся в Бельгии в конце июня — начале июля, превысило нормальный уровень более чем на 2 тыс. человек.



Согласно данным Бельгийского института здравоохранения Sciensano, смертность, связанная с высокими температурами, продолжала расти даже после окончания периода жары.

Sciensano пересмотрел опубликованные на прошлой неделе данные за период с 18 июня по 3 июля, повысив показатель с 47,8% до 48%. По обновленным данным, за этот период из-за жары было зафиксировано более 2 тысяч дополнительных смертей.

По данным Sciensano, наиболее пострадавшим регионом стала Валлония.

Там смертность превысила обычный уровень на 77%, в целом было зарегистрировано 1059 дополнительных смертей. В Брюссельском столичном регионе зафиксировано 188 дополнительных смертей, во Фламандском регионе (Фландрия) — 768.

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, из-за жары было зарегистрировано 1747 дополнительных смертей, а уровень избыточной смертности составлял 47,8%.

Во время сильной волны жары в августе 2020 года в Бельгии было зарегистрировано 1557 дополнительных смертей, а уровень избыточной смертности составил 37,5%.