По данным EuroMOMO, уровень избыточной смертности в стране достиг 48%

Бельгия стала лидером Европы по избыточной смертности во время июньской жары По данным EuroMOMO, уровень избыточной смертности в стране достиг 48%

В Бельгии во время июньской волны жары был зафиксирован самый высокий в Европе уровень избыточной смертности.

Согласно актуальным данным Европейской сети мониторинга смертности (EuroMOMO), в период июньской жары уровень избыточной смертности в Бельгии достиг 48%, что стало самым высоким показателем среди европейских стран.

Для сравнения, в соседней Франции этот показатель составил 23%, а в Нидерландах — 13%.

Наиболее тяжелые последствия экстремальной жары пришлись на социально менее благополучные регионы страны. По данным специалистов, высокая плотность городской застройки в Бельгии ограничивает возможности естественного охлаждения окружающей среды, усиливая воздействие экстремально высоких температур на население.

Ранее Бельгийский институт общественного здоровья Sciensano сообщил, что в период июньской жары и в первые дни июля в стране было зарегистрировано около двух тысяч дополнительных случаев смерти, что соответствует уровню избыточной смертности в 48%.

