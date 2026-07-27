Бельгия стала лидером Европы по избыточной смертности во время июньской жары

Şerife Çetin, Ulviyya Amoyeva
27 Июля 2026•Обновить: 27 Июля 2026
В Бельгии во время июньской волны жары был зафиксирован самый высокий в Европе уровень избыточной смертности.
Согласно актуальным данным Европейской сети мониторинга смертности (EuroMOMO), в период июньской жары уровень избыточной смертности в Бельгии достиг 48%, что стало самым высоким показателем среди европейских стран.
Для сравнения, в соседней Франции этот показатель составил 23%, а в Нидерландах — 13%.
Наиболее тяжелые последствия экстремальной жары пришлись на социально менее благополучные регионы страны. По данным специалистов, высокая плотность городской застройки в Бельгии ограничивает возможности естественного охлаждения окружающей среды, усиливая воздействие экстремально высоких температур на население.
Ранее Бельгийский институт общественного здоровья Sciensano сообщил, что в период июньской жары и в первые дни июля в стране было зарегистрировано около двух тысяч дополнительных случаев смерти, что соответствует уровню избыточной смертности в 48%.