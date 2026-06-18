Бельгия в текущем году намерена передать Украине первые семь истребителей F-16

Бельгия планирует передать Украине весь парк истребителей F-16 к 2030 году Бельгия в текущем году намерена передать Украине первые семь истребителей F-16

Бельгия планирует к 2030 году передать Украине все имеющиеся на вооружении истребители F-16.

Как сообщают местные СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель для участия в саммите Европейского союза проведет встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Одной из ключевых тем переговоров станет получение гарантий по поставкам истребителей F-16, ранее обещанных Бельгией.



Бельгия в текущем году намерена передать Украине первые семь истребителей F-16.

Четыре из них использовались для подготовки украинских авиационных техников и уже не пригодны к полетам, тогда как три самолета остаются в боеспособном состоянии.

Новые поставки в 2027–2028 годах

В случае отсутствии задержек Бельгия планирует передать Украине еще около 20 истребителей F-16 в 2027 и 2028 годах.

В настоящее время на вооружении ВВС Бельгии находится 53 истребителя F-16. По мере перехода страны на истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II оставшиеся F-16 также предполагается передать Украине до 2030 года.

Однако официального решения о передаче дополнительных 23 самолетов пока не принято, поэтому данный план на данном этапе остается политическим обязательством.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в 2028 году, когда федеральное правительство Бельгии будет утверждать объемы военной помощи Украине на 2029–2030 годы.

По оценкам, значительная часть бельгийских F-16 может использоваться Украиной не для выполнения боевых задач, а в качестве источника запасных частей для уже имеющихся самолетов этого типа.