Экономическая миссия Бельгии королевского уровня в Турцию пройдет впервые с 2012 года

Бельгия направит в Турцию крупную экономическую миссию во главе с королевой Матильдой

Представители ведущих бельгийских компаний прибудут в Стамбул и Анкару с 10 по 14 мая под руководством королевы Матильды.

Как сообщили источники в МИД Турции, в состав делегации, которая посетит Турцию в рамках Экономической миссии, войдут вице-премьер и глава МИД Максим Прево, министр обороны и внешней торговли Тео Франкен, премьер-министр правительства Брюссельского столичного региона Борис Дильес, премьер-министр Фландрии Маттиас Депендале и вице-премьер Валлонии Пьер-Ив Желоле, а также 428 представителей частного сектора. Ее возглавит королева Матильда.

Ожидается, что в рамках визита Экономической миссии будет продемонстрирована общая воля к дальнейшему укреплению набирающих импульс в последний период турецко-бельгийских отношений путем диверсификации сфер сотрудничества, а также будет всесторонне рассмотрены экономические и торговые отношения между двумя странами.

В этой связи планируется оценка инвестиционных и деловых возможностей в ключевых секторах, включая энергетику, оборонную промышленность, авиацию, логистику, здравоохранение, банковское дело, технологии и цифровизацию, проведение визитов на предприятия, а также осуществление двусторонних встреч и контактов между компаниями в формате B2B.

Кроме того, запланирована организация Турецко-бельгийского экономического форума, подписание соглашений между частными секторами двух стран, а также межправительственных соглашений и документов в области обороны, авиации и социального обеспечения. Будет подчеркнут успех турецкой общины в Бельгии, которая вносит значительный вклад в экономическую и социальную жизнь страны и стала неотъемлемой частью бельгийского общества.

Планируются встречи министров, входящих в состав делегации Экономической миссии, с их турецкими коллегами, а также контакты делегации с различными представителями государственного и частного секторов в Стамбуле и Анкаре.

Отношения Турции и Бельгии



Турецко-бельгийские отношения, которые и так отличаются высоким уровнем, ускоряются под влиянием глобальной и региональной повестки. Контакты для углубления сотрудничества участились.

В рамках состоявшихся встреч основное внимание уделялось трем ключевым направлениям - оценке возможностей для сотрудничества в таких сферах, как экономика/торговля, оборона, энергетика и логистическая связанность, которые имеют важное значение для будущего двусторонних отношений, установлению новых партнерств, а также усилению сотрудничества в рамках НАТО и ЕС перед лицом общих вызовов.

Объем двустороннего товарооборота между Турцией и Бельгией в 2025 году составил 9,2 млрд долларов, включая 5 млрд долларов экспорта и 4,2 млрд долларов импорта. В период с 2002 по январь 2026 года бельгийские инвестиции в экономику Турции достигли 9,3 млрд долларов, тогда как турецкие инвестиции в бельгийскую экономику за тот же период составили 490 млн долларов.

Около 300 тыс. турецких граждан, проживающих в Бельгии, играют роль моста между двумя странами и вносят значительный вклад в экономическую и социальную жизнь Бельгии.

Экономическая миссия Бельгии



Визиты «Экономической миссии», организуемые Бельгией дважды в год, выделяются как важные для бельгийской системы мероприятия в области экономической дипломатии с сильной политической составляющей.

В рамках визитов миссии проводится множество мероприятий, посвященных ключевым секторам двусторонних экономических отношений со страной-хозяйкой, и предпринимаются конкретные шаги для развития сотрудничества.

В последний раз визит Экономической миссии из Бельгии в Турцию состоялся в 2012 году. Возглавлял тогда эту миссию король Филипп, носивший в тот период титул наследного принца, а сопровождала его королева Матильда, носившая тогда титул принцессы.

